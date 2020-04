Der durch die Corona-Krise belastete Kunststoffspezialist Covestro hat im ersten Quartal nur knapp einen Gewinn erzielt. So hatte der Stillstand in vielen Lebens- und Wirtschaftsbereichen dem DAX-Konzern zusätzlich zum ohnehin hohen Konkurrenzdruck das Leben schwer gemacht. Das Umfeld für Covestro bleibt herausfordernd.Der Umsatz sank um rund 12 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieben in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 20 Millionen Euro hängen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...