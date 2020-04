NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Freenet von 23,70 auf 19,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ulrich Rathe kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Mobilfunkanbieter. In der aktuelle Krise biete Freenet als Service Provider aber interessante Aspekte./ajx/la



