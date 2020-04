Die Sportartikel- und Textilindustrie hat es in den letzten Monaten recht hart getroffen, was auch an den kürzlich veröffentlichten Quartalsergebnissen von adidas zu sehen war. Geschlossene Geschäfte und Quarantänemaßnahmen weltweit führten zu heftigen Umsatzeinbrüchen, welche wir in Gesamtheit auch noch in Form der Quartalsergebnisse der anderen Konzerne zu sehen bekommen werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...