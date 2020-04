Die Coronavirus-Krise hat tiefe Spuren in der Bilanz von Daimler hinterlassen. Die Strategie von Vorstandschef Ola Källenius steht auf dem Prüfstand. Wird die Aktie ihren Erholungskurs fortsetzen?Die Coronavirus-Krise hat bei Daimler für einen Gewinneinbruch gesorgt. Der Auto- und Lastwagenbauer ist nur knapp an einem Verlust vorbeigeschrammt. Im ersten Quartal knickte der auf die Aktionäre entfallende Gewinn auf nur noch 94 Millionen Euro ab, wie der Konzern am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. ...

