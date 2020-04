Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Japan findet wegen des Feiertags "Tag des Showa" kein Handel statt.

DONNERSTAG: In Hongkong und Südkorea bleiben die Börsen wegen des Feiertags "Buddhas Geburtstag" geschlossen.

FREITAG: An vielen Börsen ruht der Handel wegen des Tags der Arbeit.

TAGESTHEMA

Nach mehreren fieberhaften Wochen, in denen sie eine Reihe von Notfallkreditprogrammen geschaffen hat, wendet sich die US-Notenbank am Mittwoch der Planung und Umsetzung zu, anstatt neue Initiativen anzukündigen. Fed-Offizielle haben angedeutet, dass sie mit der derzeitigen geldpolitischen Ausrichtung zufrieden sind, was bedeutet, dass größere Änderungen bei der Sitzung nicht zu erwarten sind. Gleichwohl stehen große Fragen im Raum, die bei dieser Sitzung und in den darauffolgenden Wochen erörtert werden dürften. Darunter ist die Frage, wie die Anleihekäufe gehandhabt werden sollen und wie lange die sehr lockere Geldpolitik noch anhalten soll - auch wenn Ankündigungen hierzu nicht so bald zu erwarten sind. Ein Schritt, den die Fed in den kommenden Tagen ankündigen könnte, ist eine größere Unterstützung für Kommunalanleihemärkte. Die Fed hat ihre Zinsen wegen der Coronavirus-Pandemie bei zwei außerordentlichen Sitzungen auf null gesenkt. Sie kündigte außerdem unbefristete Käufe von Staats- und Hypothekenpapieren an, nachdem Anleger Mitte März in sichere Anlagen geflohen waren. "Das Hauptaugenmerk liegt jetzt nicht auf der Anpassung dessen, was wir für eine recht angemessene Haltung der Geldpolitik halten, zumindest für die nächsten Monate", sagte Fed-Chef Jerome Powell während einer moderierten Diskussion Anfang dieses Monats.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

01:55 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 1Q

08:00 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 1Q

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 1Q

12:30 US/General Electric Co, Ergebnis 1Q

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q

22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q

22:02 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 1Q

22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q

22:15 US/Tesla Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 BIP 1Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: -3,5% gg Vq 4. Quartal: +2,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,0% gg Vq 4. Quartal: +1,3% gg Vq 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25%

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 2.910,25 +1,42% Nasdaq-100-Indikation 8.848,50 +1,63% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index 24.583,11 +0,03% Kospi 1.950,20 +0,83% Shanghai-Composite 2.815,08 +0,18% S&P/ASX 200 5.365,40 +0,98%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Zur Wochenmitte überwiegen an den Börsen in Ostasien und Australien die positiven Vorzeichen. Die Marktteilnehmer zeigen sich weitgehend unbeeindruckt von negativen Vorgaben der Wall Street, wo ein überraschend deutlich gesunkenes Verbrauchervertrauen die Kurse belastet hatte. Rückenwind kommt vom Ölmarkt, wo sich die Preise nach dem jüngsten Einbruch deutlich erholen. Mit Blick auf das am Mittwochabend deutscher Zeit anstehende Ergebnis der US-Notenbanksitzung überwiege bei den Anlegern die Erwartung, dass die Notenbanker deutlich machen werden, dass sie ihren geldpolitischen Kurs so lange wie nötig fortsetzen werden, sagt Stephen Innes von Axitrader vor dem Hintergrund der umfangreichen Lockerungen, die zur Bewältigung der Corona-Krise beschlossen wurden. Im Gefolge des sich erholenden Ölpreises legen die Aktien von Branchenunternehmen kräftig zu. In Sydney steigen Oil Search um 7 Prozent, Woodside Petroleum um 6,3 Prozent und Santos um 5,9 Prozent. Für CNOOC geht es in Hongkong um 1,7 Prozent nach oben, Sinopec gewinnen 2 Prozent. Daneben gilt das Interesse der laufenden Bilanzsaison. Hier hat Samsung einen leichten Gewinnrückgang im ersten Quartal vermeldet und gewarnt, dass die Corona-Pandemie den Gewinn im Jahresverlauf schmälern werde. Die Aktie tendiert in Seoul kaum verändert und damit schwächer als der Markt.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien der Google-Mutter Alphabet sprangen auf nasdaq.com um 7,8 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat im ersten Quartal einen überraschend deutlichen Umsatzsprung verzeichnet, warnte bei der Vorlage der Zahlen aber auch vor rückläufigen Werbeeinnahmen als Folge der Corona-Krise. Die Kaffeehauskette Starbucks musste im ersten Quartal wegen der Corona-Pandemie viele ihrer Filialen schließen, weshalb der Umsatz auf Quartalssicht erstmals seit elf Jahren zurückging. Das laufende zweite Quartal dürfte noch schlimmer werden, warnte das Unternehmen, dessen Aktie um 1,2 Prozent sank.

Rasch auf die Krise und die damit verbundenen Kontaktbeschränkungen reagiert hat hingegen WW International. Der ehemals als Weight Watchers verringerte den Verlust im Quartal stärker als erwartet. Das wurde mit einem Kurssprung um 9,7 Prozent belohnt. Hamsterkäufe in den USA und Europa ließen den Süßwaren- und Snackhersteller Mondelez im ersten Quartal mehr umsetzen und verdienen als erwartet. Allerdings traut sich der Konzern wegen der unsicheren Aussichten keine Prognose für das laufende Geschäftsjahr mehr zu. Die Aktie fiel um 1,3 Prozent.

Ford büßten 4,1 Prozent ein, nachdem der Autohersteller einen Milliardenverlust im ersten Quartal gemeldet hatte.

Eine Umsatzwarnung für das laufende Jahr drückte den Kurs des Chipherstellers Advanced Micro Devices (AMD) um 3,1 Prozent. Die Erstquartalszahlen lagen derweil im Rahmen der Erwartungen. Akamai Technologies übertraf mit den Zahlen zum ersten Quartal zwar die Erwartungen, kassierte aber wegen der Corona-Pandemie die Jahresziele. Für die Aktie ging es um 3,4 Prozent nach unten. Auch Juniper Networks zog den Ausblick auf das Geschäftsjahr zurück. Die Aktie fiel daraufhin um 1 Prozent. Die Aktien von Unisys reagierten mit einem Anstieg um 0,3 Prozent auf die Quartalszahlen des Informatikdienstleisters.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.101,55 -0,13 -32,23 -15,55 S&P-500 2.863,39 -0,52 -15,09 -11,37 Nasdaq-Comp. 8.607,73 -1,40 -122,43 -4,07 Nasdaq-100 8.677,60 -1,81 -160,06 -0,64 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,03 Mrd 0,97 Mrd Gewinner 2.139 2.329 Verlierer 822 644 Unverändert 58 46

Leichter - Die Wall Street hat anfängliche Gewinne nach schwachen Daten wieder vollständig abgeben. Anleger zeigten sich im Zwiespalt zwischen Hoffen auf weitere Lockerungen der Coronaauflagen und Bangen über die rezessiven Auswirkungen der Krise. Zwar lockerten weitere US-Bundesstaaten ihre Einschränkungen, doch zeigten Daten das Ausmaß der Rezession überdeutlich. Denn die Stimmung unter US-Verbrauchern hatte sich im April noch deutlicher also ohnehin befürchtet eingetrübt. Der Rückgang der aktuellen Lagebeurteilung war der stärkste jemals verzeichnete. Die Sektoren Technologie und Pharma gehörten zu den schwächsten. Mit dem Wiederanfahren der Wirtschaft seien wachstumssensible Branchen eher gesucht gewesen, hieß es. Pepsico stiegen um 1,4 Prozent. Der Getränkeanbieter hatte seinen Umsatz in den zwölf Wochen per 21. März 2020 organisch um 7,9 Prozent gesteigert. Ford sprangen um 4,1 Prozent nach oben. Der Autobauer will am 4. Mai die Produktion in den meisten europäischen Werken wieder anfahren. 3M legten um 2,6 Prozent zu. Der Mischkonzern hatte mehr umgesetzt und verdient als am Markt erwartet. Pfizer sanken um 1,1 Prozent. Der Pharmakonzern hatte wegen der Coronakrise einen Umsatzrückgang verbucht. Auch der Gewinn ging zurück. Merck & Co gaben gar 3,3 Prozent nach, nachdem der Konzern wegen der Pandemie seine Umsatz- und Gewinnprognose gesenkt hatte. Caterpillar stiegen nach durchwachsenem Geschäftsausweis um 0,2 Prozent. UPS lagen dagegen 6 Prozent zurück. Der Paketdienstleister will dieses Jahr rund 1 Milliarde Dollar weniger investieren als ursprünglich geplant. Boeing rückten um 2 Prozent vor. Der Flugzeugbauer will die Produktion in seinem Werk in South Carolina wieder aufnehmen. Harley Davidson schnellten um 15,2 Prozent empor. Das Unternehmen berichtete von einer stärkeren Nachfrage in den USA als vor der Pandemie.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,20 -1,3 0,21 -100,7 5 Jahre 0,36 -3,5 0,40 -156,3 7 Jahre 0,52 -4,6 0,57 -172,6 10 Jahre 0,61 -4,9 0,66 -183,2 30 Jahre 1,21 -5,5 1,26 -186,2

