ANKARA, Türkei, 28. April (WNM/Anadolu/AP) - Die Türkei hat eine Flugzeugladung voll mit persönlicher Schutzausrüstung in die USA gesendet. Damit will die Türkei den USA im Kampf gegen das Coronavirus helfen. Eine türkische Militärfracht-Maschine voll mit medizinischer Ausrüstung startete am Dienstag von einem Luftwaffenstützpunkt in der Nähe von Ankara, berichtete die staatliche Agentur Anadolu. Die Maschine sollte im Verlauf des Tages auf der Andrews Air Force Base in der Nähe von Washington landen. ...

