Die Coronavirus-Krise hat Daimler im ersten Quartal nur knapp an einem Verlust vorbeischrammen lassen - im zweiten Quartal soll der Autobauer laut Geschäftsführung jedoch in die roten Zahlen rutschen.Im ersten Quartal stürzte der auf die Aktionäre entfallende Gewinn auf nur noch 94 Millionen Euro ab, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Vor einem Jahr waren es noch rund 2,1 Milliarden Euro gewesen. ...

