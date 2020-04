O2C AV - Petro Welt will keine Dividende zahlen - nichts Neues aus WienSTR AV - STRABAG GJ DIV/AKTIE EU0,90, ERW. EU1,28AIR FP - AIRBUS Q1 BER. EBIT EU281 MIO, -49% VJSCHP SW - Schindler rüstet neues Terminal am Flughafen Frankfurt aus BAYN - Bayer sieht für Roundup-Verteidigung 480 Millionen Euro vor1COV - Covestro mit Gewinneinbruch - HV am 30. Juli virtuellDAI - DAIMLER BESTÄTIGT AUSBLICK 2020FIE - Fielmann Q1 Gewinn vor Steuern €17,6 Mio DBK - Deutsche Bank: Erg nSt u Dritten 1Q bei -43 (Vj 97) Mio EURDWS - DWS Q1 ber. Vorsteuergewinn €179 Mio, Erw. €168,0 MioKRN - KRONES Q1 UMSATZ EU942,0 MIO, ERW. EU934,7 MIOVOW3 - VW SIEHT FALLENDEN, ABER POSITIVEN BETRIEBSGEWINN 2020 LHA - Die Lufthansa lehnt nach Informationen der Süddeutschen Zeitung die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...