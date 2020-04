Der DAX wird am Mittwoch behauptet in den Tag starten. Am Dienstag hatte die Wall Street zwar ihre Gewinne im Handelsverlauf abgegeben und im Minus geschlossen; die Aussicht auf weitere Hilfsmaßnahmen der US-Notenbank Fed zur Wochenmitte trieben die US-Futures im Nachthandel jedoch bereits wieder kräftiger in die Höhe. Zusätzlich haben die Anleger dies- und jenseits des Atlantiks eine Fülle von Q1-Zahlen zu verarbeiten, darunter von Alphabet, Daimler und Airbus. Alle aktuellen Entwicklungen sehen ...

