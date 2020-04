FRANKFURT (Dow Jones)--Im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend notiert der Bund-Future am Mittwochmorgen leicht im Plus. Der Juni-Kontrakt steigt um 23 Ticks auf 172,93 Prozent. Damit ist er für die Marktstrategen der DZ Bank charttechnisch an die obere Begrenzung der Dreiecksformation gelaufen, die aktuell bei 173,06 Prozent liege.

Am Abend dürfte die Fed auf der Pressekonferenz die bisherige Bilanz der ergriffenen Maßnahmen in den Mittelpunkt stellen. Zudem dürfte die US-Notenbank ihre Annahmen über den weiteren Krisenverlauf darlegen und mit welchen Instrumenten sie arbeiten kann. Das Tageshoch im Juni-Kontrakt liegt bislang bei 172,95 Prozent und das Tagestief bei 172,58 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19.906 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 9 Ticks auf 135,34 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2020 02:39 ET (06:39 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.