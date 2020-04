Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus mit einer starken Zunahme der Infektionen in den USA, die anhaltenden Lockdowns in Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien, der Sturz des Ölpreises nach dem gescheiterten OPEC-Treffen, der starke Rückgang der Einkaufsmanagerindices in Europa und den USA sowie der taumelnden Ifo-Index hätten im März 2020 einen Crash an den Aktienmärkten ausgelöst. Das 750 Milliarden Euro schwere Rettungspaket in Deutschland, die Ankündigung eines Pandemie-Notankaufprogramms der EZB in Höhe von 750 Milliarden Euro, das 2.000 Milliarden Dollar-Rettungsprogramm der USA mit Direktzahlungen von 500 Milliarden Dollar an Familien sowie die beiden Notfallzinssenkungen und der Beginn einer unbegrenzten quantitativen Lockerung durch die FED hätten die Aktienmärkte in der zweiten Märzhälfte stabilisiert. ...

