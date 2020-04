NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Deutsche Telekom mit "Buy" und einem Kursziel von 16 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die Telekom biete mit Blick auf seine Schätzungen sektorweit das beste Wachstum und die besten Ertragsaussichten, angetrieben von der US-Mobilfunktochter T-Mobile US und unterstrichen durch eine besser als gedacht ausfallende Entwicklung des Barmittelflusses in Europa, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Lee bezieht nun in seinem Bewertungsmodell auch den kompletten Kauf von Sprint mit ein./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2020 / 06:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE0005557508

