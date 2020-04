DWS GROUP GMBH & CO. KGAA ( ISIN: DE000DWS1007) konnte im ersten Quartal erstmals seit 12 Monaten keine Nettomittelzuflüsse generieren - den Marktturbulenzen am Ende des Quartals geschuldet.. Das verwaltete Vermögen reduzierte sich im ersten Quartal 2020 auf EUR 700 Milliarden (Q4 2019: EUR 767 Milliarden). Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf den Marktabschwung im Zuge der Pandemie zurückzuführen. Im ersten Quartal 2020 verzeichnete man einen Nettomittelabfluss von minus EUR 2,5 Milliarden (ohne Cash-Produkte minus EUR 6,1 Milliarden), hauptsächlich aufgrund von Abflüssen in den Bereichen Active ...

