Genf (awp) - Das Bankensoftware-Unternehmen Temenos bietet Kunden in Zeiten von Corona zusätzliche Software-Erweiterungen an. Die Erweiterungen sind als Software-as-a-Service (SaaS) ab sofort weltweit verfügbar und sollen etwa die Kreditvergabe an KMU erleichtern. Insgesamt lanciert Temenos laut einer Mitteilung vom Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...