Zuvor hieß es am Vortag: "Die Aktie der Lufthansa befindet sich aktuell in einer normalen Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend." Diese Aufwärtskorrektur könnte nun vorbei sein. Es bietet sich eine weitere langfristige Short-Chance an, für heute im Bereich von 8,00 bis 8,40 Euro. Das Kursziel ...

