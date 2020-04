Der Hersteller der Beatmungsgeräte wurde von den Aufträgen überrollt und muss nun nachlegen. Der Chef tut sich schwer, denn er muss mit seiner neuen Zukunftsplanung leben und den Markt überzeugen, dass man dauerhaft in der Lage ist, den Erfordernissen des Marktes zu genügen. Gelingt dies, was morgen in der Pressekonferenz mit der Vorlage der Zahlen dazu gesagt wird, entscheidet das über ein Investment für Dräger: Entweder entsteht eine Performance-Chance von über 40 % oder lediglich eine Warteposition.



