Vancouver, British Columbia / 29. April 2020 - Gold Lion Resources Inc. ("Gold Lion" oder das "Unternehmen") (CSE: GL) (OTC: GLIOF) (FWB: 2BC) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Explorationscrews mobilisiert und in das Goldkonzessionsgebiet Robber Gulch ("Robber Gulch" oder das "Konzessionsgebiet") in der Nähe von Burley, Idaho entsendet hat. Das Konzessionsgebiet wird im Rahmen einer Optionsvereinbarung mit EMX Royalty Corp. bearbeitet. Im Bereich einer prospektiven kalksteinhaltigen Schluffformation, die während des Pennsylvaniums (Oberkarbon) und Perms entstanden ist und heute den Namen "Oquirrh Formation" trägt, wird derzeit eine geochemische Probenahme (> 1200 Bodenproben) durchgeführt. Die Formation beherbergt 90 Kilometer weiter östlich, im Bereich des Goldprojekts Black Pine (Betreiber ist Liberty Gold) eine Goldmineralisierung[i]. Die Oquirrh Formation tritt in einem Erosionsfenster aus postmineralischem Vulkanstein im Projekt Robber Gulch an die Oberfläche; das Konzessionsgebiet war nach bestem Wissen des Unternehmens bisher noch nicht Gegenstand geochemischer Bodenanalysen.Das einzige bis dato bekannte Explorationsprogramm wurde im Konzessionsgebiet Mitte der 1980er Jahre absolviert und bestand aus vier Bohrlöchern, die nur eine geringe Tiefe erreichten (100 - 125 m). AC-4, das letzte Bohrloch des Programm, lieferte im Bereich einer Oxidmineralisierung auf 18,3 m einen Goldgehalt (Au) von 0,23 g/t (zwischen 24,4 und 42,7 m Tiefe) bzw. auf 24,4 m einen Goldgehalt von 0,56 g/t (zwischen 54,8 und 79,2 m Tiefe). In letzterem Abschnitt war außerdem ein Teilabschnitt von 6,1 m 1,25 g/t Au enthalten (zwischen 64,0 und 70,1 m Tiefe) (wahre Mächtigkeit nicht bekannt)[ii]. Das Loch endete in 345 Fuß (105 Metern) Tiefe in einer Goldmineralisierung. Trotz der damaligen Empfehlungen, einen Raster mit vertikal angelegten RC-Bohrlöchern rund um die vielversprechenden Ergebnisse aus dem Bohrloch AC-4 zu legen, fanden keine Folgebohrungen mehr statt.Der vorrangige Zielbereich im Projekt Robber Gulch ist eine Goldoxidmineralisierung vom Carlin-Typ. Im Rahmen der im Jahr 2019 von EMX Royalty Corp. durchgeführten Aufklärungsarbeiten wurden rund um eine Reihe von mineralisierten Verwerfungsstrukturen mit Nord-Süd-Ausrichtung ausgedehnte Alterierungsbereiche entdeckt, die sich ihren Weg durch kalkreiche Schluff-, Sandstein- und Karbonatformationen bahnen. Die Alterierung verläuft von den mineralisierten Verwerfungen ausgehend in Zonen nach außen. Entlang der Strukturen hat sich Jasperoid ausgebildet, der nach außen hin in eine ausgeprägte Verkieselung, Brekzierung sowie Quarzgänge bis hin zu entkalktem Kalkstein am äußeren Mantel übergeht.Oliver Friesen, CEO von Gold Lion, meint: "Wir sind sehr zufrieden, mit unserer Explorationssaison in Idaho endlich starten zu können. Im Konzessionsgebiet Robber Gulch fand bis dato noch keine Exploration unter Einsatz moderner Methoden statt und wir freuen uns schon darauf, hier unsere Feldprogramme systematisch umzusetzen und die vielversprechenden historischen Bohrergebnisse genauer zu erkunden. Nachdem die Genehmigungsverfahren bei BLM-Konzessionen relativ rasch abgewickelt werden, rechnen wir damit, schon bald nach Erhalt und Auswertung der Ergebnisse aus der ersten Phase den Marktteilnehmern entsprechende Pläne für eine zweite Explorationsphase vorlegen zu können, die dann möglicherweise auch Grabungen oder RC-Bohrungen beinhaltet."Die Lagepläne zum Projekt sind auf der Webseite des Unternehmens unter folgender URL zu finden:https://goldlionresources.com/projects/robber-gulch-property/Das Unternehmen hat alle auf Provinzebene bzw. bundesstaatlicher Ebene empfohlenen COVID-Reisevorkehrungen getroffen und einen COVID-Schutzplan mit strengen Vorschriften erstellt, um während der geplanten Arbeit im Projekt Robber Gulch die Sicherheit aller Mitarbeiter zu gewährleisten.Qualifizierter SachverständigerAgnes Koffyberg, P.Geo., hat als qualifizierte Sachverständige gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 den fachlichen Inhalt dieser Mitteilung überprüft und freigegeben.Über Gold Lion Resources Inc.Gold Lion Resources Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich aktiv der Exploration in seinen Projekten mit Edelmetallfokus widmet. Es sind dies die Konzessionsgebiete South Orogrande, Erikson Ridge, Robber Gulch, Cuteye und Fairview, die sich entweder im US-Bundesstaat Idaho oder in der kanadischen Provinz British Columbia befinden. Nähere Informationen erhalten Sie unter https://goldlionresources.com/.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORSOliver FriesenCEOT: +1 (778) 772-1751Die Börsenaufsicht der CSE und ihr Informationsdienstleister (in den Statuten als "Information Services Provider" bezeichnet) haben diese Meldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter InformationenAbgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie "planen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "glauben", "vorhersehen", "schätzen" und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Geschäftspläne für Gold Lion Resources tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nicht verlässlich sind. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite![i] Mine Black Pine, 43-101-konformer Fachbericht zum Goldprojekt Black Pine, Cassia County, Idaho. Erstellt von MDA im Auftrag von Liberty Gold Corp. 07.09.2018. Historische Produktion: S. 27.[ii] Interner Bericht zum Artesian City Project, Cassia County, Idaho. 1986. 