Rohrbach (ots) - CM Fluids verbindet mit dem neu entwickelten Antrieb CMF Drive die Vorteile eines verbrennungsmotorischen Antriebs mit den Vorzügen eines Elektroantriebs. Das Konzept ist dabei nicht nur wirtschaftlich, sondern auch CO2-neutral.Die Idee des Start-Ups: CM Fluids läutet mit nachhaltig erzeugtem Biokraftstoff als Alternative zu fossilen Brennstoffen im ÖPNV die Mobilitätswende ein. Dazu hat das Unternehmen einen Elektroantrieb mit mitgeführter Ladestation, den sogenannten CMF Drive, entwickelt. Die Grundlage für das Antriebskonzept bildet ein nachhaltiger Kreislauf, der die CO2-Neutralität im Fahrzeugbetrieb ermöglicht.Pflanzen nehmen zur Fotosynthese CO2 aus der Atmosphäre auf. So entsteht energiereiche Biomasse. In Biogasanlagen wandeln Mikroorganismen diese energiereiche Masse in gasförmiges Biomethan um, das allerdings ein sehr großes Volumen hat. Hier setzt CM Fluids an und kauft das Biogas bei den Produzenten, um es direkt vor Ort zu verflüssigen. Im flüssigen Zustand benötigt das Biomethan schließlich nur noch etwa 1/600 des Volumens. Es ist damit nicht nur ein energiereicher Kraftstoff, sondern lässt sich zudem auch einfach transportieren und lagern.Nutzfahrzeuge aller Art lassen sich mit dem CMF Drive System umrüsten und mit flüssigem Biomethan betanken. Dazu wird die Antriebsachse von Bestandsfahrzeugen durch eine elektrische Antriebsachse getauscht. Das Biomethan treibt einen Motor an, die erzeugte Energie wird in einer kleinen Pufferbatterie zwischengespeichert, die die elektrische Antriebsachse des Busses mit Strom versorgt. Das CMF Drive System eignet sich daher vor allem für schwere Nutzfahrzeuge mit langen Betriebszeiten oder häufigem Anhalten."Stadtbusse sind den ganzen Tag unterwegs und bräuchten eine riesige Batterie, wenn sie die ganze Energie für die Fahrt speichern müssten. Mit unserem Konzept lädt sich der Bus ganz einfach unterwegs auf", erklärt CM Fluids-Gründer Dr. Hans Friedmann.Biomethan als Kraftstoff minimiert die Emissionen von Feinstaub und Stickoxiden und ermöglicht zudem auch einen CO2-neutralen Fahrzeugbetrieb: Das CO2, das beim Busbetrieb anfällt, wird von den Pflanzen schließlich wiederverwendet, um Fotosynthese zu betreiben. So schließt sich der Kreis, der vorhandene Ressourcen wirtschaftlich einsetzt und es möglich macht, sie immer wieder erneut einzusetzen.Weitere Informationen rund um den patentierten Antrieb sowie das Unternehmen finden Interessierte unter www.cm-fluids.de (http://www.cm-fluids.de)Pressekontakt:Lena Friedmann+49 (0) 8442 / 9678-33lf@cm-fluids.deOriginal-Content von: CM Fluids AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141531/4583693