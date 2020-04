Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Vor einer Sondersitzung des Bundeskabinetts zum Programm der am 1. Juli beginnenden deutschen EU-Ratspräsidentschaft hat der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) verlangt, den Schwerpunkt auf die Wirtschaft zu legen. "Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft muss die Erholung der Wirtschaft nach der Corona-Krise in den Mittelpunkt ihrer Aufgaben rücken", forderte DIHK-Präsident Eric Schweitzer in Berlin. In einem 6-Punkte-Papier fordert die Kammerorganisation dazu, dass insbesondere folgende Themen bei der Planung des Präsidentschaftsprogramms Vorrang haben sollen: den EU-Binnenmarkt schützen, Liquidität für Unternehmen sichern, einen zukunftsgerichteten mehrjährigen Finanzrahmen abschließen, den europäischen Green Deal zu einer Wachstumsstrategie machen, Protektionismus entgegenwirken und Liberalisierungsimpulse setzen sowie die zukünftigen Beziehungen zu Großbritannien vorantreiben.

"Aus Sicht der Wirtschaft müssen die Aktivitäten neben der Eindämmung der Pandemie konsequent auf ein Ziel ausgerichtet werden: Die Unterstützung von Wachstum und Investitionen", erklärte Schweitzer. Diese Perspektive sei zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgelasten dringend geboten. Er mahnte dazu einen "Dreiklang" aus mehr Wettbewerbsfähigkeit, weniger Bürokratie und keinen neuen Belastungen an. Bei dem nun stark begrenzten Programm für die Ratspräsidentschaft seien die Initiativen vorzuziehen, die die EU-Wettbewerbsfähigkeit stärkten, die Unternehmen entlasteten, vermeidbare Bürokratie abbaute, sowie Spielräume für öffentliche und private Investitionen schüfen.

Neue, nicht zwingend notwendige Auflagen und Initiativen sollten hintenangestellt werden, um den konjunkturellen Neustart nicht zusätzlich zu erschweren. "Neue Auflagen würden ansonsten den wirtschaftlichen Neustart erschweren", warnte der DIHK-Präsident. Die EU habe bereits zahlreiche Hilfsprogramme initiiert, nun gehöre "ergänzend ein effektives Programm für den Restart ganz oben auf die Agenda".

Einigung zur EU-Finanzierung nötig

Für die deutschen Unternehmen sei wichtig, dass Deutschland sich in Brüssel für gemeinsame Lösungen einsetze. Die wirtschaftliche Belebung nach der Corona-Krise könne "nachhaltig nur gelingen, wenn auch die EU-Nachbarn wieder auf die Beine kommen", mahnte Schweitzer. Die deutsche Ratspräsidentschaft sollte auch neue, innovative Lösungen zur Bereitstellung von liquiden Mitteln vorantreiben - etwa einen EU-Garantierahmen für die Absicherung von Forderungskäufen. Einsetzen müsse sich Deutschland auch für eine Einigung zur künftigen EU-Finanzierung bis Jahresende. Ohne Einigung bestehe die Gefahr, dass die EU im nächsten Jahr mit einer Notfinanzierung von Monat zu Monat operieren müsse. "Das wäre ein holpriger Start in das Jahr 2021, das hoffentlich das Jahr der Erholung nach der Corona-Krise wird", erklärte der DIHK-Präsident.

Der mittelfristige Finanzrahmen solle in der aktuellen Situation gezielt genutzt werden, um die Wirtschaft nach der Krise wieder anlaufen zu lassen. Mit dem Geld aus dem EU-Haushalt können beispielsweise kleine und mittelgroße Unternehmen und Forschung und Innovation unterstützt werden. Der DIHK forderte, die Ratspräsidentschaft solle ein ein Vorziehen von Projekten auf die ersten zwei bis drei Jahre des Siebenjahres-Zeitraums vorantreiben. "Dies würde das Herauswachsen aus der Krise beschleunigen."

