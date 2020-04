Der SPD-Fraktionschef im nordrhein-westfälischen Landtag, Thomas Kutschaty, hat die bayerische Corona-Politik gelobt. "Bayern hat einen R-Wert von 0,57. Da zeigt sich, dass die bayerische Regierung mit den Kommunen zusammenarbeitet und auf unabhängige Wissenschaftler hört", sagte Kutschaty der "Rheinischen Post".



NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sei von dem Gedanken getrieben, immer der zu sein, der die lautesten Forderungen erhebe. "Dabei kommt er nicht mehr zu seiner Kernaufgabe, nämlich Nordrhein-Westfalen bestmöglich durch diese Krise zu bringen. Das Krisenmanagement von Armin Laschet ist leider eine reine PR-Kampagne geworden", so Kutschaty. In NRW lag die Reproduktionsrate (R-Wert) dem NRW-Gesundheitsministerium am 24. April zufolge bei 0,8.

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken