Köln (ots) - Der Hochzeit des Jahres steht nichts mehr im Weg! Nachdem Michael Wendler in der letzten Woche um die Hand seiner Laura angehalten hat, wird es für die zwei Verliebten jetzt ernst: Schon im Sommer wollen sie sich in Las Vegas das Ja-Wort geben. RTL, VOX und TVNOW begleiten das Paar bei ihren Hochzeitsvorbereitungen bis hin zu dem langersehnten Moment, wenn Michael Wendler und Laura Müller zum Traualtar schreiten. Den Anfang macht TVNOW ab dem 26.05. mit der neuen Doku-Soap "Laura und der Wendler - Jetzt wird geheiratet!", die zu einem späteren Zeitpunkt und in neuer Fassung auch bei VOX zu sehen sein wird.Ringauswahl, Junggesellenabschied und viele offene Fragen: Bevor Michael Wendler und seine Laura den Bund fürs Leben schließen, haben sie noch alle Hände voll zu tun. In "Laura und der Wendler - Jetzt wird geheiratet!" folgt TVNOW dem Paar auf Schritt und Tritt bei der Planung ihrer Traumhochzeit und gibt dabei exklusive und persönliche Einblicke. Während die Zeit bereits rennt, steht die Trauung noch auf wackeligen Beinen. Denn nach wie vor gilt ein Einreisestopp für die USA und einen Plan B hat das Paar noch nicht. Damit Michael Wendler in bestmöglicher Form vor den Altar treten kann, muss er sich außerdem noch einem schmerzhaften Eingriff unterziehen und lässt aus medizinischen und kosmetischen Gründen seine Nase richten. Und schließlich ist da auch noch die große Frage um den Familiennamen. Denn bisher haben Laura Müller und ihr Michael noch nicht entschieden, unter welchem Namen sie in ihre Zukunft als Ehepaar starten wollen...Und schon jetzt steht fest, dass die Zuschauer auch bei der Eheschließung ganz nah dabei sein sollen: RTL plant die Trauung, die im August in Las Vegas stattfinden soll, live im Fernsehen zu übertragen, sofern es die aktuelle Situation rund um das Corona-Virus zulässt.TVNOW zeigt ab dem 26.05. immer dienstags jeweils zwei frische Folgen der 15-teiligen Doku-Soap "Laura und der Wendler - Jetzt wird geheiratet!". Das Format wird von RTL Studios im Auftrag von TVNOW und VOX produziert. Wer vorher die Anfänge der polarisierenden Liebesbeziehung noch einmal Revue passieren lassen will, bekommt außerdem mit der dreiteiligen Doku "Laura und der Wendler - wie alles begann" auf TVNOW ab sofort die Gelegenheit dazu.