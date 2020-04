Der europäische Flugzeugbauer Airbus wird wegen der Coronakrise voraussichtlich bald einige tausend Beschäftigte in Deutschland in Kurzarbeit schicken. Auch in Frankreich werde wohl auf Tausende weitere Mitarbeiter Kurzarbeit zukommen, sagte Airbus-Chef Guillaume Faury am Mittwoch in Toulouse.

