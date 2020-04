FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Mittwoch im frühen Handel mit leichten Aufschlägen. Gestützt wird die Stimmung zum einen von der schrittweisen Lockerung des globalen Lockdown. Zum anderen gibt es Spekulationen um ein Infrastrukturprogramm über 600 Milliarden Dollar in China. Ansonsten läuft die Berichtssaison und liefert die Impulse für die Einzelwerte.

Im Blick steht am Abend die Zinsentscheidung der US-Notenbank, von der sich der Markt ein klares Bekenntnis zur weiteren geldpolitischen Unterstützung in der Krise verspricht. Zunächst dürfte die Fed allerdings die Wirkung der bisherigen Maßnahmen abwarten.

In diesem Umfeld gewinnt der DAX 0,4 Prozent auf 10.839 Punkte, der Euro-Stoxx-50 klettert um 0,1 Prozent auf 2.934 Punkte. Die Ölpreise ziehen am Morgen an, der Sektor der europäischen Öl- und Gasunternehmen notiert deutlich im Plus.

Fitch stuft Italien ab

Zudem steht die Abstufung Italiens durch die Ratingagentur Fitch im Blick der Marktteilnehmer. Fitch hat die Kreditwürdigkeit um eine weitere Stufe auf "BBB-" heruntergenommen, damit werden die Anleihen des Landes nur noch eine Stufe über Ramschniveau bewertet. Damit schließt sich Fitch nun Moody's an. Bei S&P liegt die Bewertung noch 2 Stufen über "Junk". Die Anleger werden bei den Staatsschulden von Italien nach der Abstufung vorsichtiger und schicken die Anleihen ins Minus.

Die Rendite der italienischen Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren legt um 6 Basispunkte auf 1,79 Prozent zu, während die Bundesanleihen mit minus 0,48 Prozent kaum verändert rentieren. An der Börse in Italien geht es für den FTSE-MIB um 0,8 Prozent nach oben.

Aktienbewertungen so hoch wie zuletzt 2002

Laut den Analysten der DZ Bank liegt das Kurs-Gewinnverhältnis am Aktienmarkt aktuell so hoch wie seit 2002 nicht mehr. Steigende Kurse träfen auf stark fallende Gewinnerwartungen. Folglich kletterten die Bewertungen in die Höhe. Investoren setzten auf eine Erholung, obwohl noch nicht einmal das Ausmaß sowie die Dauer der Krise eingeschätzt werden könnten. Dass eine Rezession an den Aktienmärken in zwei Monaten abgearbeitet werden könne, erscheine unrealistisch. Die Situation deute auf ein geringeres Aufwärtspotenzial in den kommenden Monaten an den Aktienmärkten hin. Auf der anderen Seite steige das Risiko für einen Kursrücksetzer.

Für die Aktie von Wirecard geht es nach dem Absturz vom Vortag um weitere 7,6 Prozent nach unten. "Das Vertrauen in den Vorstand ist weg", sagt ein Marktteilnehmer mit Blick darauf, dass Wirecard auch der KPMG nicht alle geforderten Unterlagen für die Untersuchung liefern konnte. "Nicht nur Hohn fordert nun den Rücktritt von Braun", sagt ein Marktteilnehmer. Der aktivistische Investor Chris Hohn hat laut FT nun den Rücktritt des Wirecard-Vorstandschefs Markus Braun verlangt.

Berichtssaison läuft auf Hochtouren

Keine wirklich neuen Informationen sehen Händler bislang in den Zahlen von Airbus, die Aktie notiert 0,2 Prozent im Minus. Der riesige Verlust gehe auf Sonderabschreibungen und geringere Auslieferungen zurück, die Problematik der gesamten Branche dürfte aber eingepreist sein. "Kern des Problems ist, wie sich die Reisebranche künftig wieder beleben wird", so ein Händler. Davon hinge zuerst die Zukunft der Airlines und davon ihr Bestellverhalten ab. Kurzfristig dürfte die Airbus-Aktie von Aussagen zu ihrer Cash-Burn-Rate und von Auftragsstornierungen durch Fluglinien abhängen.

Deutsche Bank legen um 1,6 Prozent zu. "Das Handelsergebnis ist relativ stark ausgefallen und sollte den Kurs treiben", sagt ein Marktteilnehmer. Die Erträge lägen fast 10 Prozent über den Schätzungen. In der Investmentbank legten die Erträge kräftig um 18 Prozent auf 2,34 Milliarden Euro zu. Im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren und Währungen kletterten die Einnahmen um 13 Prozent.

Besser als erwartet sind laut Marktteilnehmern die Zahlen von Covestro ausgefallen, für die Aktie geht es um 0,9 Prozent nach oben. Mit 254 Millionen Euro liege das EBITDA fast 3 Prozent über den Schätzungen. Rückenwind könnten auch Aussagen der Deutschen Bank liefern. Chemieunternehmen ohne Abhängigkeit von der Öl- und Gasindustrie könnten wegen der niedrigen Energiepreise und ihrer vergleichsweise hohen Preissetzungsmacht höhere Margen erzielen, sagt Anlagestratege Ulrich Stephan. "Ich erwarte, dass sich die gesunkenen Rohölkosten vor allem im zweiten und im dritten Quartal positiv in den Zahlen niederschlagen werden", ergänzt er.

International Consolidated Airlines (minus 4 Prozent) hat im 1. Quartal einen hohen Millionenverlust eingeflogen. Den operativen Fehlbetrag bezifferte das Unternehmen auf 535 Millionen Euro. Der Konzern kündigte zudem an, dass der Verlust im nächsten Quartal noch deutlich höher ausfallen werde. Zusätzlich zum Personalabbau verhandele British Airways die Verträge mit ihren Zulieferern neu, einschließlich einer Neubewertung ihres aktuellen und zukünftigen Flottenplans, so CEO Alex Cruz in einem Brief an die Mitarbeiter.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 2.934,26 0,08 2,20 -21,65 Stoxx-50 2.888,33 -0,16 -4,70 -15,12 DAX 10.839,27 0,40 43,64 -18,19 MDAX 22.892,83 0,33 75,76 -19,14 TecDAX 2.839,06 -0,53 -15,26 -5,83 SDAX 10.251,32 0,81 82,78 -18,07 FTSE 6.012,58 0,91 54,08 -21,00 CAC 4.582,61 0,28 12,82 -23,34 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,48 -0,01 -0,72 US-Zehnjahresrendite 0,60 -0,02 -2,08 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 9:54 Di, 17:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,0869 +0,44% 1,0853 1,0838 -3,1% EUR/JPY 115,65 +0,01% 115,62 115,82 -5,1% EUR/CHF 1,0562 +0,13% 1,0555 1,0562 -2,7% EUR/GBP 0,8723 +0,15% 0,8719 0,8712 +3,1% USD/JPY 106,40 -0,43% 106,53 106,86 -2,2% GBP/USD 1,2460 +0,29% 1,2461 1,2440 -6,0% USD/CNH (Offshore) 7,0803 -0,08% 7,0818 7,0860 +1,6% Bitcoin BTC/USD 7.951,26 +2,76% 7.950,76 7.719,76 +10,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 14,06 12,34 +13,9% 1,72 -76,4% Brent/ICE 21,27 20,46 +4,0% 0,81 -66,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.705,46 1.707,40 -0,1% -1,95 +12,4% Silber (Spot) 15,21 15,20 +0,1% +0,01 -14,8% Platin (Spot) 780,95 776,25 +0,6% +4,70 -19,1% Kupfer-Future 2,36 2,35 +0,5% +0,01 -16,0% ===

April 29, 2020

