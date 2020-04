Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Leitindex ist am Mittwoch mit leichten Zugewinnen gestartet. Die Vorgaben aus Asien waren positiv, in Japan wurde allerdings feiertagsbedingt nicht gehandelt. Die Zahlen des Tech-Giganten Alphabet kamen an der Wall Street nachbörslich gut an. Generell ist es besonders die Berichtssaison, auf die Anleger in dieser Woche schielen. Und heute Abend gibt es dann das Ergebnis der Fed-Sitzung.