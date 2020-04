Hamburg (ots) - Die Anklage listete 148 Straftaten, das Urteil: 14 Jahre Gefängnis plus Sicherheitsverwahrung. Als Wilhelm Buntz 1983 allein in seiner Arrestzelle einsaß, griff er zur Bibel. Die dünnen Seiten las er "mit Hohn" - und nutzte sie dann als Zigarettenpapier. So qualmte er sich bis zum Neuen Testament. Innerhalb von 6 Jahren habe er "das Alte Testament verraucht", so Buntz in der Sendung "Bibel TV das Gespräch", die am 11. Mai um 21.50 Uhr gesendet wird. Geraucht habe er "bis zur Bergpredigt". Doch die Zeilen im Matthäusevangelium: "Ihr seid das Salz der Erde", hätten ihn stutzig gemacht. Er ließ sich auf die Bibelworte ein und begann sich zu fragen: Was heißt das für mein Leben? "Ich war bitteres Gift", gestand er sich ein und las weiter.Im Gespräch mit Wolfgang Severin erklärt Buntz, wie er zum Glauben fand. Er, der Rebell, der Kriminelle, der voller Gewalt und Wut war, las das Wort Gottes und kam mit dem Herrn ins Gespräch. "Ich las weiter, besuchte die Gottesdienste und sprach mit Gott. Man unterstellte mir, dass ich mein Interesse am Glauben nur spiele", erinnert sich Buntz. Doch das Misstrauen der anderen stärkte ihn in seinem Vertrauen zu Gott.Er las vom "Bekenntnis der Sünden" und begann sich aller seiner Sünden bewusst zu werden. Und er bat um Vergebung vor den Menschen und vor Gott. "Ich liebe das Wort Gottes!", so Buntz: "Ich lebe seit 35 Jahren in Freiheit, weil Jesus gnädig war."Das Glaubenszeugnis des "Bibelrauchers" Wilhelm Buntz am 11. Mai um 21.50 Uhr bei Bibel TV.Über Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel, DVB-T2, und IP-TV sowie als Livestream im Web und über die Bibel TV App. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.http://www.bibeltv.deKontakt:Pressekontakt:Bibel TV Stiftung gGmbHWandalenweg 2620097 HamburgTel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18Email: presse@bibeltv.de http://www.bibeltv.deOriginal-Content von: Bibel TV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100013786/100846866