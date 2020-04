Hamburg (ots) - Die Sparda-Bank Hamburg eG hat eine Corona-Spendenaktion gestartet und insgesamt 250.000 Euro aus dem Gewinnsparverein ausgelobt. Die Aktion richtet sich an gemeinnützige Vereine und Organisation, die sich für hilfsbedürftige Menschen einsetzen, die unter der Corona Pandemie besonderes leiden."Die Corona-Pandemie führt zu weitreichenden Veränderungen in unserer Gesellschaft und bringt viele Menschen in existentielle Nöte. Als Genossenschaftsbank fühlen uns in diesen schwierigen Zeiten den Menschen in unserer Region ganz besonders verbunden und möchten Betroffenen aus unseren Gewinnsparmitteln schnell und unbürokratisch helfen. Unser Dank gilt hierbei unseren Gewinnsparern, die durch den Kauf von Losen die Idee des gemeinsamen Helfens unterstützen und möglich machen", so Stephan Liesegang, stellvertretender Vorstandsvorsitzender.Unterstützt werden Corona-Projekte in Norddeutschland mit den SchwerpunktenEssensausgabe/TafelnSeniorenhilfeObdachlosenhilfeUnterstützung bei Pflege und EinkaufPrävention vor Gewalt gegen Frauen/KinderDepressionspräventionDie Fördersumme orientiert sich an dem jeweiligen Projekt und beträgt zwischen 3.000 und 10.000 Euro. Weitere Information finden Sie unter www.sparda-bank-hamburg.de/helfer (http://www.sparda-bank-hamburg.de/helfer)Regionales EngagementMit fast einer Million Euro aus Gewinnspargeldern hat die Sparda-Bank Hamburg in 2019 gemeinnützige Institutionen aus der Region gefördert und damit ihre regionale Verbundenheit und Verantwortung untermauert.Pressekontakt:Dieter MiloschikLeiter UnternehmenskommunikationSparda-Bank Hamburg eGPräsident-Krahn-Straße 16-17, 22765 HamburgTel.: 040/ 550055 1910E-Mail: Dieter.Miloschik@Sparda-Bank-Hamburg.deOriginal-Content von: Sparda-Bank Hamburg eG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17908/4583836