DAX - Der Weg des geringsten Widerstands

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der DAX marschierte gestern erwartungsgemäß in den Bereich um 10.800 Punkte, kam dann aber am Nachmittag auf Grund von Gewinnmitnahmen an der Wall Street erst einmal nicht mehr weiter.



Heute Abend steht der Zinsentscheid der US-Notenbank sowie im Anschluss die Pressekonferenz von Fed-Chef Powell auf dem Kalender. Im Vorfeld dürften sich die Bären nicht mehr zu einer nennenswerten Attacke aufraffen können, dementsprechend könnte der deutsche Leitindex in den kommenden Handelsstunden weiter gen Norden krabbeln. Die Dynamik sollte dabei allerdings überschaubar bleiben da den Bullen auch klar sein dürfte, das sie aktuell ein wenig übertreiben auf der Oberseite.

Oberhalb von 10.500 und 10.650 Punkten bleibt der Weg des geringsten Widerstands aktuell jedoch vorerst weiter nordwärts. Die nächsten Kursziele liegen im Bereich 10.900 und dann potenziell 11.000 Punkte.

DAX in Punkten Stundenchart; 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)



Betrachtungszeitraum: 06.03.2020 - 29.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2015 - 29.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HZ4CP2

25,81 8.252 4,19 30.06.2020 DAX Index HZ82EJ 28,70 7.875 3,74 30.04.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 29.04.2020; 10:48 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HZ7XVW

7,70 11.550 13,94 30.06.2020 DAX Index HZ7UE5 12,68 12.050 8,59 30.06.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 29.04.2020; 10:48 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag DAX - Der Weg des geringsten Widerstands erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).