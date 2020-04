FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 400 (405) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS AG BARR PRICE TARGET TO 450 (550) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 900 (1060) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS CAIRN ENERGY TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 130 (190) PENCE - BERENBERG CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 2250 (2900) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS KOSMOS ENERGY PRICE TARGET TO 290 (630) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS NICHOLS PRICE TARGET TO 1200 (1600) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS PREMIER OIL TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 30 (130) PENCE - BERENBERG CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 55 (80) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BP PRICE TARGET TO 320 (300) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES HILTON FOOD PRICE TARGET TO 1020 (980) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS BP PRICE TARGET TO 350 (360) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS HSBC PRICE TARGET TO 495 (515) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 470 (660) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1150 (1500) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 170 (190) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS HSBC PRICE TARGET TO 695 (745) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 120 (140) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 342 (415) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS JD WETHERSPOON PRICE TARGET TO 1000 (1020) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS MARSTONS PRICE TARGET TO 31 (40) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS MITCHELLS & BUTLERS PRICE TARGET TO 225 (270) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 255 (330) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 1370 (1390) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BP PRICE TARGET TO 320 (280) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 540 (520) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 765 (775) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES ADMIRAL GROUP TARGET TO 2300 (2200) P - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT CUTS CENTAMIN TO 'ADD' ('BUY') - TARGET 170 (145) PENCE - RBC CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1450 (1500) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 1825 (1650) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/RBC CUTS BP PRICE TARGET TO 250 (275) PENCE - 'UNDERPERFORM' - SOCGEN CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 950 (1200) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 3650 (4465) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 35 (55) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS HSBC PRICE TARGET TO 405 (450) PENCE - 'NEUTRAL'



- BARCLAYS RAISES AUTO TRADER TARGET TO 440 (420) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'



