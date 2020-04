München (ots) -5,646 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entspricht einemMarktanteil von 16,0 %, waren gestern mit dabei, als ChristinaAthenstädt, als Romy Heiland und ihre eigensinnige Assistentin AdaHolländer, gespielt von Anna Fischer, ihren Einstand in den sechsneuen Folgen der Hauptabendserie gaben. Die erste Staffel, die imHerbst 2018 im Ersten ausgestrahlt wurde, erreichte durchschnittlich4,25 Millionen Zuschauer (Marktanteil von 14,7 %).In den weiteren Rollen sind u.a. Peggy Lukac, Rüdiger Kuhlbrodt,Peter Fieseler, Aleksandar Jovanovic, Tim Kalkhof und Rolf Kanies zusehen.Inspiriert wurde die Serie durch die blinde Juristin Pamela Pabst,die in Berlin lebt und arbeitet."Die Heiland - Wir sind Anwalt" ist eine Produktion der Olga Film imAuftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm.Produzentinnen sind Nina Viktoria Philipp und Alicia Remirez. DieRegie der Folgen 7 bis 9 führte Oliver Dommenget, die der Folgen 10bis 12 Christoph Schnee, die Kamera Florian Foest und ChristophKrauss. Die Drehbücher verfassten Andreas Fuhrmann und Oliver Philipp(Headautoren), Stefan Barth, Catrin Lüth, Aglef Püschel, Oke Stielow,Anne Rabe und Tamara Sanio.Executive Producer und Redakteurin ist Daria Moheb Zandi (rbb),redaktioneller Mitarbeiter Rudolf Bohne (rbb). Pressekontakt:Presse und Information Das ErsteTel.:089/5900-42896E-Mail: Presseservice@DasErste.dePR Heike Ackermann, E-Mail: mirja.bauer@pr-ackermann.com, Tel:089/649865-13Eine Pressemappe zu dieser Sendung finden akkreditierte Journalistenim Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download.Fotos auf www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4583851