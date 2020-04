BRÜSSEL (dpa-AFX) - Deutschland darf Firmen bei der Forschung an Impfstoffen, Arzneien und Medizinprodukten gegen die Corona-Pandemie mit Zuschüssen, Vorschüssen und Steuervorteilen fördern. Die EU-Kommission teilte am Mittwoch mit, die Maßnahmen seien genehmigt. Damit würden Investitionen in wichtige Forschung und Entwicklung vorangebracht, betonte Kommissionsvize Margrethe Vestager. Die EU-Kommission arbeite für dieses Ziel eng mit den Mitgliedsstaaten zusammen.



Die Kommission achtet auch in der Krise darauf, dass staatliche Hilfen nicht den Wettbewerb im Binnenmarkt verzerren. Die Regeln wurden jedoch gelockert und bereits riesige Hilfsprogramme genehmigt. Die nun gebilligte "Bundesregelung Forschungs-, Entwicklungs- und Investitionsbeihilfen" soll die Forschung und Produktion von Waren beschleunigen, die direkt gegen das Coronavirus eingesetzt werden könnten. Weltweit forschen Wissenschaftler unter Hochdruck vor allem an Impfstoffen und wirksamen Medikamenten gegen die Infektion./vsr/DP/jha

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken