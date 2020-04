FRANKFURT (Dow Jones)--Trotz Coronavirus-Krise hält der Volkswagen-Konzern an seiner Elektrostrategie fest. Während einige Verbrenner von Seat und Skoda wohl etwas später kommen, wird am Marktstart des ersten E-Autos für den Massenmarkt nicht gerüttelt. Der VW ID.3 komme wie geplant im Sommer, sagte Vertriebschef Christian Dahlheim in einer Telefonpressekonferenz. Auch die Absatzplanungen für das Fahrzeug stehen, mit dem VW den Markt für rein elektrisch betriebene Autos aufrollen will. Das gelte übrigens für die geamte ID-Familie und die Elektroautos bei Audi.

VW stelle zwar viele Projekte auf den Prüfstand, auch technologische, sagte Finanzchef Frank Witter. Darunter sei etwa die Zahl der Motor-Getriebe-Varianten oder bestimmte Modellvarianten, die sich noch in der Entwicklung befinden. Der Weg zur Elektrifizierung allerdings bleibe, sagte Witter. Dies sei die einzige Möglichkeit, die Flottenziele beim CO2-Ausstoß einzuhalten. Auch ändere sich nichts beim Ziel, Software-Kompentenz in der Auto-IT aufzubauen.

"Bei uns brechen nicht alle Dämme in der Strategie", sagte Witter. VW-Partner Ford hatte angesichts der Coronavirus-Pandemie Einschnitte in seiner Elektrostrategie angekündigt. VW und Ford wollen künftig beim Autonomen Fahren, leichten Nutzfahrzeugen und Komponenten zusammenarbeiten. Diese Kooperation wird mit Hochdruck weiterverfolgt, sagte Witter.

Auch stellt VW die geplante Übernahme des US-Nutzfahrzeugherstellers Navistar nicht infrage. Allerdings sei die Umsetzbarkeit des Vorhabens nicht klar, so Witter.

Das Projekt zum Bau eines neuen Werks in der Türkei ist ebenfalls nicht vom Tisch. Das entwickelte Konzept für den Bau von Skoda Superb und VW Passat mit vielen Gleichteilen bei größtmöglicher Differenzierung beider Fahrzeuge in einem einzigen Werk sei bislang in keinem vorhandenen Werk umsetzbar, sagte Witter. Außerdem sei die Türkei ein Limousinenmarkt. Eine Entscheidung falle im Laufe des Jahres.

