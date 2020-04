Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In der verkürzten Handelswoche ist an den Märkten einiges geboten. Dabei hat Wirecard für Schockmomente gesorgt. Der Prüfungsbericht ist zwar da, die Fragezeichen bleiben aber. Andreas Lipkow von Comdirect übt harsche Kritik. Vor allem die Informationspolitik stößt dem Marktstrategen sauer auf. "Ich finde es auch wirklich mittlerweile nicht mehr komisch, wie man hier von Seiten des Unternehmens in die Kommunikation mit dem Finanzmarkt hineingeht", so Lipkow. Die Deutsche Bank war mit den Q1-Zahlen dagegen für die positive Überraschung dieser Woche verantwortlich. Lipkow sieht nicht nur auf den ersten Blick gute Ergebnisse. Der Experte verweist auf einen erstaunlichen Wachstumstreiber. Außerdem geht es im folgenden Interview um die aktuelle Lage bei den Ölpreisen, die anstehenden Notenbanksitzungen, Zahlen der großen Techwerte (Alphabet, Amazon, Microsoft, Apple) und den Vorsprung von Tesla gegenüber den deutschen Autobauern.