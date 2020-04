Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Corona-Krise hat die Rahmenbedingungen für die Konsumgüterbranche verschärft und beschleunigt "und fordert ein entschiedenes und sofortiges Handeln". Das abgelaufene Geschäftsjahr bestätige aber, dass die Beiersdorf-Strategie mit verstärkten Investitionen in Digitalisierung, Innovation und Wachstum im Segment Consumer greife, sagte Beiersdorf-Chef Stefan De Loecker laut Redetext der virtuellen Hauptversammlung des Hamburger Konsumgüterkonzerns.

"Deshalb werden wir weiterhin in die Initiativen im Rahmen von C.A.R.E.+ investieren, auch unter großen, wirtschaftlichen Herausforderungen", so De Loecker laut Redetext. Mit seinem Amtsantritt Anfang 2019 hat der Beiersdorf-CEO das Investitionsprogramm für den Bereich Consumer ins Leben gerufen, um das Segment langfristig wettbewerbsfähig zu machen.

Beiersdorf hat angesichts der Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Corona-Krise jüngst die Prognose für das laufende Jahr zurückgezogen.

In der Krise leisten laut CEO die Mitarbeiter bis Dezember ihren Beitrag zur Kosteneinsparung im Konzern. Das Executive Committee verzichte von April bis Dezember auf 20 Prozent der Festvergütung, die nächste Management-Ebene auf 5 Prozent.

Beiersdorfs Fundamente seien "stark genug, um diese beispiellose Krise gemeinsam zu meistern und zu überwinden - und langfristig gestärkt aus ihr hervorgehen zu können".

Dazu gehöre auch, schnell und entschieden die richtigen Antworten auf die sich zurzeit verändernden Verbrauchererwartungen zu finden.

Insgesamt sei der Konzern "auf einem guten Weg, auch unsere langfristigen Ziele zu erreichen", sagte De Loecker.

Der DAX-Konzern sehe weiterhin großes Wachstumspotential in Regionen, in denen Beiersdorf noch nicht präsent oder unterrepräsentiert ist, wie zum Beispiel in Emerging Markets und in Europa.

Mit dem Verkauf der chinesischen Haarpflegemarke Slek im vergangenen Jahr sei die strategische Überprüfung des China-Geschäfts abgeschlossen, so De Loecker, der seit Anfang 2019 an der Spitze des Hamburger Konzerns steht, der historisch insbesondere für die Marken Nivea, Eucerin und Tesa bekannt ist.

