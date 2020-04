Wird Wirecard übernommen? Diese Spekulation stieß gestern die DZ Bank an. Muss Markus Braun gehen? Auch diese Möglichkeit geistert im Markt - aber was würde dann mit dem Kurs passieren? Wie sie die Volatilität aus, was ist von der Aktie aktuell zu erwarten? Wie kann man sich positionieren? Was hat es mit dem "Feierabend-Trade" auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...