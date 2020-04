++ Europäische Indizes legen am Mittwoch leicht zu ++ DE30 testet die Widerstandszone zwischen 10.800 und 10.900 Punkten ++ Volkswagen (VOW3.DE) verzeichnete im 1. Quartal 2020 einen Rückgang der Auslieferungen von 23% im Jahresvergleich ++Die Aktien in Europa eröffneten heute höher, aber die Sitzung selbst war bisher volatil. Die wichtigsten europäischen Indizes schwanken zwischen Gewinnen und Verlusten. Die Aktien aus Polen, Russland und Österreich outperformen in der Region, während die Werte aus Frankreich und der Schweiz am meisten zurückbleiben. Die jüngste Umfrage des Ifo-Instituts zeigt genau, warum staatliche Konjunkturprogramme gerade jetzt so wichtig sind. Das Ifo-Institut fragte deutsche Unternehmen, wie lange sie mit ihren eigenen Barreserven überleben können. 29,2% der Befragten gaben an, dass sie drei Monate oder weniger überleben können. Noch besorgniserregender ist, dass mehr als die ...

