BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Städtetag hat die Einhaltung der coronabedingt strengeren Hygieneregeln in städtischen Schulen zugesichert. "Die Vorgaben der Kultusministerkonferenz zu Seife und Hygieneplan werden von den Städten als Schulträger selbstverständlich eingehalten werden können", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, am Mittwoch. Die Kultusminister hatten am Dienstag einen Plan für die Rückkehr an die wegen Corona geschlossenen Schulen vorgelegt und darin unter anderem strenge Hygieneregeln und Abstandsgebote gefordert. Die allgemeinen Hinweise der Kultusminister müssten in den Ländern allerdings noch genauer ausgestaltet werden, sagte Dedy./rew/DP/mis

