Alcatel-Lucent Enterprise und LANCOM Systems sind jetzt Partner in der VoIP-TelefonieDGAP-News: Alcatel-Lucent Enterprise / Schlagwort(e): Vereinbarung Alcatel-Lucent Enterprise und LANCOM Systems sind jetzt Partner in der VoIP-Telefonie29.04.2020 / 12:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Alcatel-Lucent Enterprise und LANCOM Systems sind jetzt Partner in der VoIP-TelefonieNeue Ende-zu-Ende-Sicherheitslösung vereinfacht Anbindung von Remote Workern und stellt betriebliches Kontinuitätsmanagement sicherKornwestheim, 29. April 2020Der führende Hersteller von Kommunikations-, Netzwerk- und Cloud-Lösungen, Alcatel-Lucent Enterprise ist neuer Technologiepartner von LANCOM Systems und erweitert sein Portfolio um Sicherheitslösungen speziell für kleine Firmen. Die zertifizierte Lösung im Umfeld Session Border Controller (SBC) eröffnet Unternehmen neue Möglichkeiten für eine sichere und nahtlose Migration von ISDN/analog hin zu einem All-IP Netzwerk.Die VOIP Router von LANCOM ergänzen komplementär die Alcatel-Lucent OXO ConnectTM und OXO Connect EvolutionTM TK-Anlagen und bieten bei SIP Trunk Umstellungen kompromisslose Sicherheit. Unter vollständiger Beibehaltung aller Telefonie-Funktionalitäten profitieren Kunden von "IT-Security made in Germany" mit vorzüglichem Kundenerlebnis. Durch eine Protokollumwandlung mittels Transcoder sind alle Sicherheitsaspekte abgedeckt von Anbindung bis hin zum Wartungszugriff.Nutzer sind nicht nur vor Hackerangriffen geschützt, sondern der IPSEC basierende VPN Tunnel vereinfacht einen sicheren Zugriff für Fernwartung, Lizenzupdates, SW Updates und weitere Cloud-Services sowie die VPN-basierende Anbindung von Remote Workern mit Premium Deskphones. Per Fernwartungskonzept können alle Updates und Wartungsarbeiten ausgeführt werden.Gerade mit Blick auf die Sicherstellung der Geschäftskontinuität, die besonders kritisch für kleine Unternehmen ist, stellt das neue Service-Konzept sichere Dienste zur Verfügung, mit denen Mitarbeiter auch von zuhause aus zuverlässig arbeiten können. Büronummern können einfach per Klick an andere Nummern oder mobile Endgeräte weitergeleitet werden. In einem nächsten Schritt kann dann auch die Durchführung von Videokonferenzen oder die gemeinsame Nutzung von Bildschirm und Dokumenten für effiziente Interaktionen mit Kunden, Partnern oder Kollegen von zu Hause aus ermöglicht werden.Benjamin Lay, Director Technical Sales and Services SMB & Channel Support Europe & North bei Alcatel-Lucent Enterprise betont: "Wir schaffen durch die Partnerschaft mit LANCOM einen echten Mehrwert an Sicherheit für Kunden, die bis zu 300 Teilnehmer an die Alcatel-Lucent OXO Connect TK-Anlagen anschliessen möchten. Eine sichere Anbindung ist keine Frage der Unternehmensgrösse und die Entscheidung, ob SBC oder nicht, steht nicht mehr im Raum, denn es ist fester Bestandteil der neuen Ende-zu-Ende-Lösung.""Zuverlässige Geschäftstelefonie mit Vernetzung bis ins HomeOffice ist eine wesentliche Voraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit. Gemeinsam bieten wir gerade kleinen und mittelständischen Kunden ein leistungsstarkes Service-Konzept mit Sicherheit auf Konzernniveau", ergänzt Jan Buis, Vice President Business Development bei LANCOM Systems GmbH.Über unsWir sind Alcatel-Lucent Enterprise. Unser Ziel ist es, alles miteinander zu vernetzen, um individuelle Technologieerlebnisse für die Anforderungen unserer Kunden zu schaffen. Wir liefern Netzwerke und Kommunikation vor Ort, in der Cloud und als Hybridlösung, die Ihre Mitarbeiter, Prozesse und Kunden unterstützen.Unser langjähriges Engagement für Innovation und den Erfolg unserer Kunden hat Alcatel-Lucent Enterprise zu einem führenden Anbieter von Unternehmensnetzen, Kommunikation und Services werden lassen, der weltweit über 830.000 Kunden betreut. Mit mehr als 2.200 Mitarbeitern und 2.900 Partnern in über 50 Ländern verbindet das Unternehmen globale Reichweite mit lokalem Fokus.Weitere Informationen finden Sie unter: www.al-enterprise.com/de-deAktuelle Nachrichten finden Sie auf LinkedIn, Facebook und Twitter.Hintergrund LANCOM Systems:Die LANCOM Systems GmbH ist führender europäischer Hersteller von Netzwerk- und Security-Lösungen für Wirtschaft und Verwaltung. Das Portfolio umfasst Hardware (WAN, LAN, WLAN, Firewalls), virtuelle Netzwerkkomponenten und Cloud-basierendes Software-defined Networking (SDN).Soft- und Hardware-Entwicklung sowie Fertigung finden hauptsächlich in Deutschland statt, ebenso wie das Hosting des Netzwerk-Managements. Besonderes Augenmerk gilt der Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit. Das Unternehmen hat sich der Backdoor-Freiheit seiner Produkte verpflichtet und ist Träger des vom Bundeswirtschaftsministerium initiierten Vertrauenszeichens "IT-Security Made in Germany".LANCOM wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Würselen bei Aachen. Zu den Kunden zählen KMU, Behörden, Institutionen und Großkonzerne aus aller Welt. Seit Sommer 2018 ist das Unternehmen eigenständige Tochtergesellschaft des Münchner Technologiekonzerns Rohde & Schwarz.Pressekontakt Alcatel-Lucent Enterprise:Alexandra Biebel Head of Marketing & Communications ALE Deutschland GmbH alexandra.biebel@al-enterprise.com +49 (0) 7154 803 5205Pressekontakt LANcom:Eckhart Traber LANCOM Systems GmbH Tel: +49 (0)89 665 61 78 - 67 Fax: +49 (0)89 665 61 78 - 97 eckhart.traber@lancom.de www.lancom-systems.de29.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1032923 29.04.2020