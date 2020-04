ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Bank nach detaillierten Zahlen für das erste Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,70 Euro belassen. Die besser als erwartet ausgefallene Ertragsentwicklung dürfte vor allem dem Geschäft mit Anleihen, Rohstoffen und Wahrungen sowie einigen anderen Bereichen wie dem Vermögensmanagement zu verdanken sein, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung vor der Telefonkonferenz. Bei den Erträgen für das Gesamtjahr ist der Experte mit minus neun Prozent etwas optimistischer als der Markt mit minus zehn Prozent./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2020 / 06:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005140008

