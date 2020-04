Nach den Verlusten vom Vortag wird die Wall Street mit Aufschlägen zu Handelsbeginn am Mittwoch erwartet. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich 0,8 Prozent zu. Bestimmendes Thema ist und bleibt weiterhin die Coronavirus-Krise und die Auswirkungen der Pandemie auf die globale Wirtschaft. Die Anleger hoffen, dass das schlimmste überstanden ist, nachdem immer mehr Länder die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie lockern wollen.

BIP-Daten für das erste Quartal dürften vor Handelsbeginn veranschaulichen, wie hart der Lockdown die US-Wirtschaft getroffen hat. Ökonomen prognostizieren hier einen heftigen Einbruch. Auch die Einschätzung der US-Notenbank zum Zustand der US-Wirtschaft wird mit Spannung erwartet. Anleger rechnen mit einem klaren Bekenntnis der Fed zur weiteren Stützung der US-Wirtschaft. Die geldpolitische Entscheidung der Fed im späten Handelsverlauf könnte an den Börsen für Bewegung in die eine oder andere Richtung sorgen.

"Die Investoren wollen von der Fed wissen, wie lange der Wirtschaftsabschwung voraussichtlich anhalten wird", so Eddy Loh, Senior Investment Stratege bei Maybank Group Wealth Management.

Zudem läuft die Bilanzsaison auf vollen Touren mit einer Flut an Unternehmenzahlen. Bereits vor Handelsbeginn werden Zahlen von Spotify, General Electric und Boeing erwartet. Am Dienstagabend nach Handelsschluss hatte schon die Google-Mutter Alphabet Einblicke in die Geschäftszahlen gewährt, wie auch Starbucks, Ford und AMD.

Alphabet machen vorbörslich einen Satz von 8,0 Prozent nach vorne. Das Unternehmen hat im ersten Quartal einen überraschend deutlichen Umsatzsprung verzeichnet, warnte bei der Vorlage der Zahlen aber auch vor rückläufigen Werbeeinnahmen als Folge der Corona-Krise.

Nach oben geht es auch für den Aktienkurs von Biontech, und zwar um 6 Prozent. Das in den USA gelistete deutsche Biotechunternehmen und der US-Pharmariese Pfizer haben mit der klinischen Prüfung ihres Covid-19-Impfstoffkandidaten BNT162 begonnen. Für die Pfizer-Aktie geht es um 1,3 Prozent nach oben.

