Rolf Keller, Geschäftsführer Medtec Live: "Der Schutz der Gesundheit und die Aufrechterhaltung einer guten medizinischen Versorgung haben für uns weiterhin absolute Priorität. In Folge dessen ist es für uns alle heuer leider nicht möglich, die Medtec Live in gewohnter Weise am Messezentrum Nürnberg live zu erleben. Weil wir aber wissen, wie wichtig eine Plattform für Dialog und Wissensaustausch für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...