Die Börse in Zeiten der Corona-Krise - Börsenhändler und Anleihen-Experte Dirk Schneider von der Walter Ludwig GmbH Wertpapierhandelsbank in Frankfurt am Main beantwortet Leserfragen zur aktuellen Situation rund um den Wertpapierhandel in Corona-Zeiten.

Leserfrage: Hat sich der Wertpapierhandel an den Börsen zu Ende April 2020 wieder weitestgehend "normalisiert"?

Dirk Schneider, Geschäftsführer der Walter Ludwig GmbH Wertpapierhandelsbank

Dirk Schneider: Also von einer Normalisierung kann derzeit noch nicht die Rede sein, wobei man hier auch die Frage stellen muss, ab wann Märkte als "normal" zu bewerten sind? Aktuell sind die Finanzmärkte jedoch noch hochgradig illiquide. Es gibt kaum Geld/Briefseiten (Käufer und Verkäufer) in den meisten Anleihen und dadurch ergibt sich einfach eine unvorhersehbar hohe Volatilität. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass wir uns jetzt längerfristig mit dieser Situation abfinden müssen. Marktgegebenheiten aus vor Corona-Zeiten werden wir höchstwahrscheinlich so schnell nicht wiedersehen.

Leserfrage: Woran erkenne ich, dass ich als Privatinvestor wieder einsteigen/investieren soll?

Dirk Schneider: Viele Privatanleger haben vollkommen unterschiedliche Anlagehorizonte - daher kann an dieser Stelle keine pauschale Aussage getroffen werden. Derzeit ist es wirklich ganz schwierig zu bewerten. Grundsätzlich bieten die Märkte aktuell sehr viele Chancen, aber überall wo Chancen sind, ist auch erhöhtes Risiko zu erkennen. Speziell bei Anleihen geht es darum, ob der Investor oder Anleger dem jeweiligen Unternehmen Geld leihen möchte. Es wird also im Prinzip die Wahrscheinlichkeit bewertet, ob ein Anleger sein Geld und die vereinbarte Verzinsung zum festgelegten Zeitpunkt zurück ...

