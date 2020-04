Huaweis P40-Serie erscheint offiziell am 2. Mai. Die neuen Topmodelle sollen durch eine Top-Kamera und standardmäßiges 5G das Fehlen der Google-Dienste ausgleichen. Außer einem P40 und P40 Pro hat Huawei auch ein P40 Pro Plus vorgestellt, das aber erst später erscheint. Mit dem P40, P40 Pro und P40 Pro Plus startet Huawei sein erstes Smartphone-Jahr komplett ohne Google-Dienste. Die neuen Topmodelle erinnern optisch an eine konsequente Weiterentwicklung der 2019 erschienenen P30-Serie (Test). Vor allem bei der Kamera habe das Unternehmen starke Verbesserungen durchführen können. Das ist aber nicht alles - was in den neuen Modellen steckt und wie Huawei seine ...

