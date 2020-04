Der Aktienkurs der Deutsche Börse AG notiert wieder oberhalb seiner 200-Tagelinie. Das ist positiv. Gelingt nun auch ein Sprung über die 144,90er-Linie, so wäre das ein Kaufsignal. Die Gesellschaft veröffentlicht am Mittwoch nach Börsenschluss Geschäftszahlen. Diese könnten frischen Wind in den Chart blasen. Der Aufwärtstrend ist intakt.

