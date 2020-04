Von Olivia Bugault

PARIS (Dow Jones)--Der französische Staat könnte Airbus unter die Arme greifen. Frankreich sei bereit, den von der Corona-Krise gebeutelten Konzern massiv zu unterstützen, wenn eine solche Hilfe notwendig werde, sagte Finanzminister Bruno Le Maire am Mittwoch im Fernsehsender LCI.

Im ersten Quartal hat Airbus einen Nettoverlust von 481 Milliarden Euro eingefahren, der Umsatz brach um rund 15 Prozent ein. Airbus-Finanzvorstand Dominik Asam geht jedoch nicht davon aus, dass der Konzern Staatshilfen in Anspruch nehmen muss, wie er am Morgen in einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen sagte.

In der vergangenen Woche hat sich bereits die Fluggesellschaft Air France eine finanzielle Unterstützung der französischen Regierung in Höhe von 7 Milliarden Euro durch direkte oder staatlich abgesicherte Kredite gesichert.

April 29, 2020

