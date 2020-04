Österreichs größter Baukonzern Strabag war im Zuge der Coronavirus-Epidemie nur kurzzeitig lahmgelegt. "In Österreich fehlt uns schlicht ein Monat, von Mitte März bis Mitte April", sagte Konzernchef Thomas Birtel am Mittwoch im Gespräch mit der APA. "Der Einfluss der Coronakrise auf die Bauindustrie müsste im laufenden Jahr beherrschbar sein", so die Einschätzung des CEO. Die Strabag selbst rechnet ...

