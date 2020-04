DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Japan findet wegen dem Feiertag "Tag des Showa" kein Handel statt.

DONNERSTAG: In Hongkong und Südkorea findet wegen dem Feiertag "Buddhas Geburtstag" kein Handel statt.

DONNERSTAG: In Schweden findet wegen der Walpurgisnachtnur ein verkürzter Handel bis 13:00 Uhr statt.

FREITAG: An vielen Börsen findet wegen dem Tag der Arbeit kein Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (13:18 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.901,50 +1,12% -10,27% Euro-Stoxx-50 2.930,57 -0,05% -21,75% Stoxx-50 2.883,33 -0,34% -15,27% DAX 10.843,79 +0,45% -18,15% FTSE 6.017,07 +0,98% -21,00% CAC 4.568,68 -0,02% -23,58% Nikkei-225 0,00 0% -16,42% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 173,21 0,46

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 14,36 12,34 +16,4% 2,02 -75,8% Brent/ICE 21,59 20,46 +5,5% 1,13 -66,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.707,09 1.707,40 -0,0% -0,32 +12,5% Silber (Spot) 15,26 15,20 +0,4% +0,06 -14,5% Platin (Spot) 778,45 776,25 +0,3% +2,20 -19,3% Kupfer-Future 2,35 2,35 +0,3% +0,01 -16,2%

Mit einer deutlichen Erholung zeigen sich die Ölpreise nach dem Einbruch der vergangenen Tage. Beobachter sprechen allerdings nur von einer technischen Gegenbewegung, denn die jüngsten Belastungsfaktoren bestünden weiter - ein Ölüberangebot, ein Nachfrageeinbruch im Zuge der Coronavirus-Pandemie und knapp werdende Lagerkapazitäten. Die US-Sorte WTI legt 16,4 Prozent zu auf 14,36 Dollar.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den Verlusten vom Vortag wird die Wall Street mit Aufschlägen zu Handelsbeginn erwartet. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich 0,8 Prozent zu. Bestimmendes Thema ist und bleibt weiterhin die Coronavirus-Krise und die Auswirkungen der Pandemie auf die globale Wirtschaft. Die Anleger hoffen, dass das schlimmste überstanden ist, nachdem immer mehr Länder die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie lockern wollen. BIP-Daten für das erste Quartal dürften vor Handelsbeginn veranschaulichen, wie hart der Lockdown die US-Wirtschaft getroffen hat. Auch die Einschätzung der US-Notenbank zum Zustand der US-Wirtschaft wird mit Spannung erwartet. Zudem läuft die Bilanzsaison auf vollen Touren mit einer Flut an Unternehmenzahlen. Alphabet machen vorbörslich einen Satz von 8,0 Prozent nach vorne. Das Unternehmen hat im ersten Quartal einen überraschend deutlichen Umsatzsprung verzeichnet, warnte bei der Vorlage der Zahlen aber auch vor rückläufigen Werbeeinnahmen als Folge der Corona-Krise. Nach oben geht es auch für den Aktienkurs von Biontech, und zwar um 6 Prozent. Das in den USA gelistete deutsche Biotechunternehmen und der US-Pharmariese Pfizer haben mit der klinischen Prüfung ihres Covid-19-Impfstoffkandidaten BNT162 begonnen. Für die Pfizer-Aktie geht es um 1,3 Prozent nach oben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 1Q

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 1Q

18:00 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Umsatz 1Q

19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt

22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q

22:02 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 1Q

22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q

22:15 US/Tesla Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-DE 14:00 Verbraucherpreise April (vorläufig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,5% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj - US 14:30 BIP 1Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: -3,5% gg Vq 4. Quartal: +2,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,0% gg Vq 4. Quartal: +1,3% gg Vq 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen kommen von den Tageshochs etwas zurück und notieren insgesamt wenig verändert. Nur eine Bestätigung des Bekannten - so wie rekordtiefe Einkaufsmanagerindizes - sehen Händler in den schwachen Daten zur Wirtschaftsstimmung im Euroraum. Grundsätzlich stützend ist die schrittweise Lockerung des globalen Lockdown. Zum anderen gibt es Spekulationen um ein Infrastrukturprogramm über 600 Milliarden Dollar in China. Ansonsten läuft die Berichtssaison und liefert die Impulse für die Einzelwerte. Zudem steht die Abstufung Italiens durch die Ratingagentur Fitch im Blick der Marktteilnehmer. Die Verlängerung der Reisewarnung durch die Bundesregierung kann den Sektor "Travel and Leisure" nicht mehr belasten. Der Stoxx-Branchenindex steht mit plus 0,6 Prozent auf der Gewinnerseite. Carnival gewinnen 9,5 Prozent und TUI 4,7 Prozent. Für die Aktie von Wirecard geht es nach dem Absturz vom Vortag um weitere 5,9 Prozent nach unten. "Das Vertrauen in den Vorstand ist weg", sagt ein Marktteilnehmer mit Blick darauf, dass Wirecard auch der KPMG nicht alle geforderten Unterlagen für die Untersuchung liefern konnte. Keine wirklich neuen Informationen sehen Händler bislang in den Zahlen von Airbus, die Aktie liegt 2,8 Prozent vorne. Deutsche Bank legen um 4 Prozent zu. "Das Handelsergebnis ist relativ stark ausgefallen", sagt ein Marktteilnehmer. Besser als erwartet sind die Zahlen von Covestro ausgefallen, für die Aktie geht es um 1,3 Prozent nach oben. Iberdrola gewinnen 1,8 Prozent. Der spanische Versorger konnte zwar einen deutlichen Gewinnsprung vermelden, dieser resultierte jedoch aus dem Verkauf der Beteiligung an Gamesa an Siemens. IAG (minus 3,1 Prozent) hat im 1. Quartal einen hohen Millionenverlust eingeflogen.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mi, 9:54 Di, 17:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,0849 +0,25% 1,0853 1,0838 -3,3% EUR/JPY 115,51 -0,10% 115,62 115,82 -5,3% EUR/CHF 1,0571 +0,20% 1,0555 1,0562 -2,6% EUR/GBP 0,8753 +0,49% 0,8719 0,8712 +3,4% USD/JPY 106,47 -0,36% 106,53 106,86 -2,1% GBP/USD 1,2395 -0,24% 1,2461 1,2440 -6,5% USD/CNH (Offshore) 7,0834 -0,04% 7,0818 7,0860 +1,7% Bitcoin BTC/USD 8.165,76 +5,53% 7.950,76 7.719,76 +13,3%

Der Dollar kommt im Vorfeld der am Abend europäischer Zeit anstehenden neuesten Aussagen der US-Notenbank zurück. Der Euro steigt 0,3 Prozent auf 1,0849 Dollar.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Zur Wochenmitte haben die positiven Vorzeichen überwogen. Rückenwind kam vom Ölmarkt, wo sich die Preise nach dem jüngsten Einbruch deutlich erholten. Beobachter warnten allerdings, dass die Erholung nicht mehr als eine Gegenbewegung sein könnte, denn die übergeordneten Probleme - der drastische Nachfrageeinbruch aufgrund der Coronavirus-Pandemie und mangelnde Lagerkapazitäten - bestünden nach wie vor. Im Gefolge des Ölpreises legten die Aktien von Branchenunternehmen kräftig zu. In Sydney stiegen Oil Search um 7 Prozent, Woodside Petroleum um rund 6 Prozent und Santos um 6,4 Prozent. Für CNOOC ging es in Hongkong im späten Handel um 1,5 Prozent nach oben, Sinopec gewannen 1 Prozent. Daneben galt das Interesse der laufenden Bilanzsaison. Hier vermeldete Samsung einen leichten Gewinnrückgang im ersten Quartal und warnte, dass die Coronavirus-Pandemie den Gewinn im Jahresverlauf schmälern werde. Die Aktie schloss in Seoul gegen die positive Markttendenz 0,2 Prozent niedriger. Die in Hongkong gelisteten Aktien der Bank Standard Chartered (StanChart) sprangen um 7,6 Prozent nach oben. Das Geldhaus hat zwar im ersten Quartal wegen hoher Abschreibungen auf bereinigter Basis weniger verdient, gut kam aber die Steigerung des operativen Gewinns um 13 Prozent an. Australische Banken verzeichneten ebenfalls kräftige Kursgewinne, gestützt von einem optimistischen Analystenkommentar. S&P Global Ratings prognostiziert, dass die Risiken der australischen Geldhäuser abnehmen und im Geschäftsjahr 2022 wieder das Niveau erreichen werden, auf dem sie sich vor der Coronavirus-Krise befanden. Westpac gewannen 5,2 Prozent, ANZ 6,1 Prozent, National Australia Bank 6,3 Prozent und Commonwealth Bank of Australia 4,2 Prozent.

CREDIT

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 29, 2020 07:19 ET (11:19 GMT)

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten am Mittwoch auf der Stelle. Die überraschende Abstufung Italiens durch Fitch belastet die Stimmung für italienische Staatsanleihen und sorgt für einen leichte Spreadausweitung gegenüber Bundesanleihen. Ansonsten wird auf die Entscheidungen der grossen Notenbanken gewartet, am Abend kommt die Entscheidung der Fed, am Donnerstagmittag folgt die Europäische Zentralbank (EZB). Bei der Fed steht die Frage im Raum, wie lange die sehr lockere Geldpolitik noch anhalten werde - auch wenn Ankündigungen hierzu nicht so bald zu erwarten sind. Ein Schritt, den die Fed in den kommenden Tagen ankündigen könnte, ist eine größere Unterstützung für Kommunalanleihemärkte. Beide Notenbanken sorgen mit ihren Kaufprogrammen für eine anhaltend gute Nachfrage nach Credits, inzwischen sogar bei Anleihen mit einem schlechteren Rating.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Bank hält Erträge dank starkem Handelsgeschäft stabil

Die Deutsche Bank hat ihre Erträge im ersten Quartal vor allem dank der starken Handelsgeschäfte infolge der hohen Marktvolatilität stabil gehalten. Die Investmentbank zeigte einen starken Anstieg der Erträge, während sie in der Unternehmensbank und im Privatkundengeschäft weitgehend stagnierten. Die Deutsche Bank bestätigte zudem den bereits in der Nacht zum Montag gemeldeten Vorsteuergewinn, meldete unter dem Strich aber einen Verlust.

Deutsche-Bank-CFO: Zu früh für Aussagen zur Profitabilität 2020

Die Deutsche Bank will sich wegen der Unsicherheit in der Corona-Krise nicht auf ihr Ende Januar kommuniziertes Ziel, 2020 eine schwarze Null beim Vorsteuergewinn zu erzielen, festnageln lassen.

Beiersdorf will trotz Corona-Krise weiter in Care+ investieren

Die Corona-Krise hat die Rahmenbedingungen für die Konsumgüterbranche verschärft und beschleunigt "und fordert ein entschiedenes und sofortiges Handeln". Das abgelaufene Geschäftsjahr bestätige aber, dass die Beiersdorf-Strategie mit verstärkten Investitionen in Digitalisierung, Innovation und Wachstum im Segment Consumer greife, sagte Beiersdorf-Chef Stefan De Loecker laut Redetext der virtuellen Hauptversammlung des Hamburger Konsumgüterkonzerns.

Munich-Re-CEO: Werden Folgen der Krise gut verkraften

Die Munich Re wird nach Aussage ihres Vorstandsvorsitzenden Joachim Wenning gut durch die Krise kommen. "Die voraussichtlichen kurz- und längerfristigen Kosten der Pandemie sind erheblich", sagte Wenning bei der virtuellen Hauptversammlung des Rückversicherungskonzerns laut Redetext. "Sie werden für Munich Re aber wirtschaftlich gut verkraftbar bleiben."

Volkswagen stellt Elektro-Strategie nicht in Frage

Trotz Coronavirus-Krise hält der Volkswagen-Konzern an seiner Elektrostrategie fest. Während einige Verbrenner von Seat und Skoda wohl etwas später kommen, wird am Marktstart des ersten E-Autos für den Massenmarkt nicht gerüttelt. Der VW ID.3 komme wie geplant im Sommer, sagte Vertriebschef Christian Dahlheim in einer Telefonpressekonferenz.

VW: Gewinn bei Kernmarke sinkt um die Hälfte - Verlust bei Seat

Volkswagen hat im ersten Quartal wegen der Belastungen aus der Corona-Pandemie bei der Kernmarke einen Gewinneinbruch verzeichnet. Während der Umsatz um 12 Prozent auf 19,0 Milliarden Euro sank, brach das operative Ergebnis um knapp die Hälfte auf 481 Millionen Euro ein. Wie der Konzern bei Vorlage ausführlicher Quartalszahlen mitteilte, sanken die Verkäufe der Kernmarke um 16 Prozent auf 765.000 Autos.

Volkswagen erwartet 2020 massiven Gewinneinbruch

Volkswagen befürchtet wegen der Belastungen aus der Corona-Pandemie dieses Jahr einen massiven Gewinnrückgang. Das operative Ergebnis werde 2020 "gravierend" sinken, aber positiv sein, kündigte der Wolfsburger Konzern bei Vorlage der ausführlichen Quartalszahlen an. Die Umsatzerlöse dürften deutlich unter dem Niveau des Vorjahres liegen.

Bosch warnt vor massivem Einbruch der Autobranche 2020

Bosch rechnet wegen der Belastungen aus der Corona-Krise dieses Jahr mit einem massiven Einbruch der Autobranche und schließt daher auch einen Verlust nicht grundsätzlich aus.

Drillisch nimmt im Preisstreit mit O2 zwei Verfahren zurück

Im Streit mit Telefonica Deutschland um rückwirkende Senkung der Vorleistungspreise hat die 1&1 Drillisch AG zwei Verfahren zur Preisüberprüfung zurückgenommen. Das teilte Telefonica Deutschland mit.

Grammer nennt weiter keine Prognose - Betriebsverlust im 1. Quartal

Der Autozulieferer Grammer kann angesichts der dynamischen Entwicklungen und den damit verbundenen Unsicherheiten im Rahmen der weltweiten Covid-19-Pandemie weiterhin keine Vorhersage für das Jahr 2020 treffen. Im ersten Quartal hat das Unternehmen, wie Mitte April gemeldet, unter einer deutlich gesunkenen Kundennachfrage gelitten.

Krones-Kunden halten sich mit Neubestellungen zurück

Die Corona-Krise hat beim Anlagenbauer Krones im Auftaktquartal 2020 erste Spuren in den Auftragsbüchern hinterlassen. Wie der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen mitteilte, fiel der Auftragseingang von Januar bis März im Vergleich zum Vorjahr um 19,3 Prozent auf 841,1 Millionen Euro.

Fielmann will Erreichen der Ziele 2025 trotz Corona-Krise vorantreiben

Fielmann will das Erreichen der Ziele 2025 trotz der Corona-Krise weiter vorantreiben, will aber einem Sprecher zufolge den Fokus stärker auf Digitalisierung und Omnichannel-Vertrieb setzen. In Bezug auf Neueröffnungen und Renovierungen werde Deutschlands größte Optik-Einzelhandelskette schauen, was in der Corona-Krise machbar sei, auch angesichts der behördlichen Auflagen.

Sixt Leasing will bis zu 0,90 Euro Dividende zahlen

Die Sixt Leasing AG will für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von bis zu 0,90 Euro je Aktie zahlen. Diesen Vorschlag erwägen Vorstand und Aufsichtsrat, wie das Unternehmen mitteilte.

AMS von Coronavirus-Krise kaum berührt - Cashflow hoch

AMS hat auch im ersten Quartal von starker Nachfrage nach Sensorlösungen für Smartphones profitiert. Das Unternehmen aus der Steiermark, das sich auf die Übernahme des ungleich größeren Konkurrenten Osram vorbereitet, konnte bei 32 Prozent Umsatzwachstum den Gewinn fast verfünffachen. Das bereinigte EBIT erreichte 101 Millionen Dollar nach 22,8 Millionen vor Jahresfrist, wie AMS mitteilte.

Astrazeneca profitiert von Medikamenten-Bevorratung

Der Pharmakonzern Astrazeneca hat im ersten Quartal 2020 wegen der stärkeren Medikamenten-Bevorratung infolge der Corona-Pandemie mehr verdient und umgesetzt. Unterm Strich kletterte der Gewinn auf 780 von 593 Millionen US-Dollar. Die Erlöse legten um 16 Prozent auf 6,35 Milliarden Dollar zu.

Öl- und Gaskonzern OMV verfehlt Erwartung - Prognosen gesenkt

Der Öl- und Gaskonzern OMV hat im ersten Quartal 2020 weniger verdient als am Markt erwartet. Im Gesamtjahr plant das Unternehmen nun mit einer geringeren Förderung und einem deutlich niedrigeren Ölpreis. Zudem wird es die Investitionen eindampfen.

Werbekonzern WPP will nach Umsatzverlusten die Kosten drücken

WPP reagiert mit weiteren Kostensenkungen auf einen Umsatzrückgang von 3,3 Prozent auf vergleichbarer Basis im ersten Quartal. Der weltgrößte Werbekonzern, dem Agenturen wie Wunderman Thompson und GroupM gehören, sei in der Lage, schnell zu reagieren und weiter an der Kostenschraube zu drehen, sollte der coronabedingte Abschwung das erforderlich machen, teilte er mit.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2020 07:19 ET (11:19 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.