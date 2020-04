Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Wirtschaftsstimmung trübt sich stärker als erwartet ein

Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich im April deutlich stärker als erwartet eingetrübt, was aber teilweise an Schwierigkeiten bei der Datenerhebung gelegen haben könnte. Der von der EU-Kommission erhobene Index der Wirtschaftsstimmung (Esi) sank auf 67,6 (März: 94,2) Punkte. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 75,0 Punkte prognostiziert.

EZB: Unternehmenskredite wachsen im März deutlich stärker

Das Wachstum der Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen im Euroraum hat sich im März im Zuge der Corona-Pandemie deutlich verstärkt. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) erhöhte sich die Kreditvergabe mit einer Jahresrate von 5,4 (Februar: 3,0) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs dagegen nur noch mit einer Jahresrate von 3,4 (3,7) Prozent.

Deutsche Verbraucherpreise steigen im April langsamer

Der Inflationsdruck in Deutschland dürfte im April im Zuge der Corona-Pandemie deutlich abgenommen haben - allerdings wohl nicht so stark wie bisher erwartet. Sachsen, Bayern, Brandenburg, Nordhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen melden einen Rückgang der Jahresteuerungsrate auf Verbraucherpreisebene um 0,3 bis 0,6 Prozentpunkte auf 0,8 bis 1,2 Prozent. Das ist deutlich weniger als der für Gesamtdeutschland prognostizierte Rückgang um 0,8 Punkte auf 0,6 (1,4) Prozent.

Corona-Pandemie lässt Arbeitskräftenachfrage in Deutschland einbrechen

Die Corona-Pandemie lässt die Arbeitskräftenachfrage in Deutschland einbrechen. Der von der Bundesagentur für Arbeit erhobene BA-X-Stellenindex sank im April auf 94 (März: 113) Punkte und lag damit erstmals seit 2015 unter dem Referenzwert von 100 Punkten.

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Mittwoch mit 157.641 angegeben - ein Plus von 1.304 seit dem Vortag. Die Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 159.912 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 6.115 Todesfälle, die JHU 6.314 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug etwa 120.400.

Kabinett beschließt Erhöhung des Kurzarbeitergeldes

Das Bundeskabinett hat die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes beschlossen. Mit den höheren Lohnersatzleistungen will die Bundesregierung die negativen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise für die Arbeiternehmer abmildern. Ab dem vierten Monat soll das Kurzarbeitergeld von derzeit 60 auf dann 70 Prozent des Nettolohns steigen, ab dem siebten Monat auf 80 Prozent. Für Eltern werden die Gelder auf 77 beziehungsweise 87 Prozent des letzten Nettoeinkommens erhöht. Die Aufstockungen sollen längstens bis zum 31. Dezember gelten.

Ifo-Umfrage: Viele Unternehmen sehen ihre Existenz bedroht

Viele deutsche Unternehmen sehen angesichts der Corona-Krise ihre Existenz bedroht. 29,2 Prozent der Firmen können noch maximal drei Monate überleben, wie aus der April-Umfrage des Münchner Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung hervorgeht.

DIHK will Erholung der Wirtschaft im Zentrum von EU-Ratsvorsitz

Vor einer Sondersitzung des Bundeskabinetts zum Programm der am 1. Juli beginnenden deutschen EU-Ratspräsidentschaft hat der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) verlangt, den Schwerpunkt auf die Wirtschaft zu legen.

BDI fordert von Regierung schnellstmögliches Konjunkturprogramm

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat angesichts der neuen Frühjahrsprojektion der Bundesregierung gefordert, diese müsse "schnellstmöglich" ein Konjunkturprogramm auflegen. "Die Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zeigt deutlich, wie ernst es um die deutsche Wirtschaft steht", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang.

Deutsches Baugewerbe fordert gezielte Konjunkturimpulse

Das Baugewerbe hat angesichts sich abzeichnender Nachfragerückgänge wegen der Corona-Krise von der Bundesregierung die Schaffung einer "konjunkturellen Perspektive" für die Branche verlangt. Noch gelinge es den Bauunternehmen größtenteils, den Baustellenbetrieb aufrechtzuerhalten. "Allerdings zeichnet sich bereits ein massiver Nachfragerückgang ab", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB), Felix Pakleppa.

VDA will Kaufprämien auch für Benziner und Dieselautos

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) fordert in der aktuellen Corona-Krise von der Politik eine Kaufprämie für Elektro- und Hybridautos sowie moderne Verbrennungsmotoren, um damit Verbraucher zum Autokauf zu ermutigen. Auf die Auszahlung von Dividenden sollten die Unternehmen trotzdem nicht verzichten, sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller.

DGB fordert Kaufprämie nur für Elektro- und Wasserstoffautos

Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) will eine mögliche Auto-Kaufprämie an moderne Antriebe knüpfen. Konjunkturhilfen müssten "intelligent mit den Anforderungen von Klimaschutz und Digitalisierung" verbunden werden, sagte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann.

Altmaier lockert wegen Corona-Krise Regeln für Kartellsünder

Unternehmen, die gegen Wettbewerbsregeln verstoßen haben, sollen wegen der Corona-Krise bis Ende Juni 2021 vorerst keine Zinsen auf Bußgeldstrafen des Kartellamtes bezahlen müssen. Das geht laut Rheinischer Post aus einem Gesetzentwurf des Wirtschaftsministeriums zur Abmilderung der Folgen der Pandemie hervor, der am Mittwoch vom Kabinett gebilligt werden soll.

Studie: CO2-Minderung kostet Stahlindustrie 100 Milliarden Euro

Die europäische Stahlindustrie muss auf dem Weg zur Klimaneutralität massiv investieren. Allein der entsprechende Umbau der Rohstahlproduktion aus Eisenerz könnte bis zu 100 Milliarden Euro kosten, heißt es in einer Studie der Unternehmensberatung Roland Berger.

Umfrage: Grüne Startups blicken positiver in die Zukunft

Junge Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsideen blicken trotz der Corona-Krise optimistischer in die Zukunft. Drei von vier sogenannten grünen Startups bewerten ihre zukünftige Geschäftslage positiv, wie eine repräsentative Umfrage unter 1.620 innovativen deutschen Firmen ergab, die weniger als zehn Jahre alt sind.

IfW: Deutscher Stromverbrauch deutlich unter Normalniveau

Der Stromverbrauch in Deutschland hat sich nach Berechnungen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) seit dem Lockdown immer weiter vom erwartbaren Niveau entfernt: Das zeigen nach Angaben des Instituts Daten aus dem "Corona-Datenmonitor" des IfW. Der Stromverbrauch werde stark von der Industrieproduktion beeinflusst und deute dort auf einen Einbruch seit dem Lockdown um rund 20 Prozent hin.

Deutsche Spritpreise sinken zehnte Woche in Folge

In der Corona-Krise mit ihren negativen Auswirkungen für den Ölmarkt sind die Spritpreise in Deutschland weiter gefallen. Sie sanken im bundesweiten Durchschnitt die zehnte Woche in Folge, wie der ADAC mitteilte. Ein Liter Super E10 kostete demnach 1,136 Euro - 2,4 Cent weniger als in der Vorwoche. Der Dieselpreis nährte sich nach Angaben des Automobilklubs indes der Marke von einem Euro. Er lag im Schnitt bei 1,040 Euro - 3,8 Cent weniger als in der Vorwoche.

Parteiloser US-Kongressabgeordneter Amash steigt ins Rennen ums Weiße Haus

Der parteilose US-Kongressabgeordnete Justin Amash will knapp ein halbes Jahr vor den Präsidentschaftswahlen in den USA ins Rennen um das Präsidentenamt einsteigen. Amash hat keine Chancen auf einen Sieg, könnte als Präsidentschaftskandidat aber den Ausgang der US-Präsidentenwahl am 3. November beeinflussen, da ihn sowohl frustrierte Republikaner, als auch unzufriedene Demokraten unterstützen könnten.

Awo wendet sich gegen Kostenbeteiligung an Pflege-Prämie in der Corona-Krise

Gegen die von der Bundesregierung geplante Finanzierung der Prämie für Pflege-Beschäftigte in der Corona-Krise regt sich Widerstand bei den gemeinnützigen Trägern von Altenheimen. Der überwiegende Teil der freien Träger werde zusätzliche Kosten für den geplanten Bonus nicht tragen können, erklärte die Arbeiterwohlfahrt.

+++ Konjunkturdaten +++

BELGIEN

BIP 1Q -3,9% gg Vq; -2,8% gg Vj

Apr Verbraucherpreise +0,57% (März: +0,62%) gg Vorjahr

USA

MBA Market Index Woche per 24. Apr -3,3% auf 743,4 (Vorwoche: 768,5)

MBA Purchase Index Woche per 24. Apr +11,6% auf 208,0 (Vorwoche: 186,4)

MBA Refinance Index Woche per 24. Apr -7,3% auf 3.901,4 (Vorwoche: 4.206,7)

April 29, 2020

