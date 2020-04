BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Industrie hat den Abschluss des Handelsabkommens zwischen der EU und Mexiko gelobt. "Der lange Atem der EU hat sich gelohnt. Mit Mexiko konnte ein wichtiges Handelsabkommen gerade in den für die deutsche Wirtschaft relevanten Dienstleistungs- und Beschaffungsbereichen modernisiert werden", sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Volker Treier.

Die Vereinbarung sei eine wesentliche Verbesserung des bilateralen Abkommens aus dem Jahr 2000, das vor allem den Warenhandel abdeckt. Der neue Pakt wird sich auch auf Sektoren wie Finanzen, E-Commerce und Landwirtschaft erstrecken. Es ist das erste Abkommen zwischen der EU und einem lateinamerikanischen Land, das auch Investitionen schützt. Erstmals überhaupt wird auch Korruption im öffentlichen und privaten Sektor in Angriff genommen. "Das klare Signal für mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit zeigt, dass transatlantischer Handel auch positiv gestaltet werden kann", sagte Treier.

Nun müsse Europa auch bei der Ratifizierung des wichtigen Mercosur-Abkommens weiter am Ball bleiben. "In Zeiten der Corona-Krise kann die EU so ihre Aktionsfähigkeit unter Beweis stellen und den international orientierten deutschen Unternehmen neue Marktchancen eröffnen", so der DIHK-Außenwirtschaftsexperte.

Auch der deutsche Maschinenbau sieht erheblich bessere Rahmenbedingungen gegenüber dem Vorgängervertrag. "So werden die Ursprungsregeln modernisiert und auch die Beseitigung der technischen Handelshemmnisse erleichtert", erklärte der Außenwirtschaftsexperte des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Ulrich Ackermann. "Internationale Normen finden stärker Anwendung und die gegenseitige Anerkennung von Prüfinstituten wird ermöglicht."

April 29, 2020

