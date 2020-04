HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Börse vor Quartalszahlen von 122 auf 143 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Börsenbetreiber dürfte den Gewinn stark gesteigert haben, was Spielraum gebe für eine Anhebung der Unternehmensprognose, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE0005810055

