BREMEN (dpa-AFX) - Die Sportminister der Bundesländer haben neben dem Fußball auch anderen Sportarten eine Wiederaufnahme ihrer Spielzeiten in Aussicht gestellt. "Die SMK hält eine Fortsetzung des Spielbetriebs anderer Sportarten in Form von "Geisterspielen" für möglich, sofern entsprechende Konzepte durch die jeweilige Liga erarbeitet werden", heißt es in einer Beschlussvorlage der Runde für das Kanzleramt, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.



Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten kommen am Donnerstag zu einer weiteren Video-Schalte zusammen, bei der es auch um den Sport gehen könnte.



Die Einschätzung der Sportminister dürfte die Basketball-Bundesliga mit Freude zur Kenntnis nehmen. Die Basketballer sind außer den Fußballern die einzige große deutsche Liga, die ihre Saison noch nicht abgebrochen hat. Vielmehr will die BBL die Spielzeit mit zehn Clubs zu Ende bringen, die in zwei Fünfer-Gruppen und anschließenden Playoffs an einem Ort ohne Zuschauer den deutschen Meister küren. Dafür will die BBL in den nächsten Tagen ein Konzept ausarbeiten, das alle Sicherheits- und Hygiene-Bestimmungen erfüllt. Politik und Behörden müssen diesen Plan dann genehmigen./lar/DP/jha

Jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de